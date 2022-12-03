Canlı Anlatım | Arjantin Avustralya (Dünya Kupası maçı)

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Arjantin ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Arjantin: 2

Avustralya: 1

Goller: 35' Messi, 57' Alvarez, 76' Goodwin

İLK 11'LER

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gómez.

Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.

Tarihinde Dünya Kupası'nın eleme turlarında ikinci kez boy gösterecek olan Avustralya, daha önce 2006'da Guus Hiddink yönetiminde bu aşamada mücadele etti ve İtalya'ya 1-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'ndaki son iki maçını kazanan Avustralya, daha önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakaladı. Bu turnuvada çıktığı üç maçta de açılış golünü atan Avustralya, daha önceki 16 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

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2022 Dünya Kupası'nda rakiplerine en az şut şansı veren takım konumunda olan Arjantin, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 1966'dan bu yana rakiplerini en düşük sayıda tuttuğu grup aşamasını geride bıraktı. Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü atmak isteyen Lionel Messi, turnuvadaki sekiz golünü de grup aşamalarında kaydetti. Öte yandan Messi, son üç turnuvanın da eleme urlarında asist yapan tek oyuncu konumunda. 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya'nın attığı üç golün ikisinde payı bulunan Matthew Leckie, ülkesi adına bir turnuvada hem gol atan hem de asist yapan üç oyuncudan biri konumunda. Arjantin'in Polonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta beş şut pası veren ve Dünya Kupası'ndaki toplam sayısını 63'e çıkaran Lionel Messi, 1966'dan bu yana turnuvada en yüksek sayıya sahip olan Diego Maradona'yı yakalamayı hedefliyor.

ARJANTİN AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Arjantin Avustralya maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ARJANTİN

Katar'daki Dünya Kupası serüvenine "şok" Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, Meksika ve Polonya engellerini 2-0'lık galibiyetlerle geçip C Grubu'nu zirvede bitirmişti. Polonya maçındaki orta alan ve hücum üçlüsü, Avustralya karşısında da aynı kalacak. Enzo Fernandez'in ilk 11 oynamaya başlaması, Rodrigo De Paul'a Alexis Mac Allister'ın enerjisiyle destek vermesi Arjantin'i grubun son 2 maçında performans olarak yukarı çekmişti. Lionel Messi serbest rolde oynarken, kanatta Angel Di Maria ve en ileride Julian Alvarez'in varlığı da hücumdaki birçok sorunu çözdü. TD Lionel Scaloni; "Almanya ve Belçika'nın nasıl elendiğini gördük. Avustralya'nın da bize sürpriz yapabilme ihtimalini aklımızın bir yerinde tutuyoruz. Hücum yaparken savunma güvenliği konusunda dikkatli olacağız..." dedi.

AVUSTRALYA

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Dünya Kupası'nın grup aşamasına Fransa'ya 4-1 yenilerek başlayan Avustralya; önce Tunus'u, ardından da Danimarka'yı 1-0 yenerek Son 16 oynamaya hak kazanmıştı. Hücum merkezindeki Mitchell Duke ile kanatlardaki Craig Goodwin ve Mathew Leckie 3 maçta sırayla tabela yapmayı başardı. Savunmanın solunda tanıdık bir isim, Aziz Behich forma giyiyor. Stoper ikilisini İskoç Hearts'ta oynayan Kye Rowles ve İskoçya doğumlu Harry Souttar oluşturuyor. Orta alanda sertliği Celtic'li Aaron Mooy ve Celtic eskisi Jackson Irvine sağlıyor. TD Graham Arnold; "Grupta tek bir maç kazanabileceğimizi düşünen yoktu; biz iki maç kazandık. Şimdi de Arjantin karşısında şansımız olmadığını düşünüyorlar. Lionel Messi'ye karşı Dünya Kupası maçı oynamak rüya gibi! Ve biz de bu rüyayı yaşarken elimizden gelenin en iyisibi yapacağız..." dedi.

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