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Dünya Kupaları'na Almanya damgası: Tarihe altın harflerle geçtiler!

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#2026 Dünya Kupası#Almanya#Brezilya
Dünya Kupalarına Almanya damgası: Tarihe altın harflerle geçtiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 23:18

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Almanya, Dünya Kupası tarihine geçti. Panzerler, turnuva tarihinin en golcü takımı oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında Almanya ile Curaçao, Houston'da yer alan NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Faslı hakem Jalal Jayed'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 6. dakikada Nmecha ile öne geçti. Curaçao 21. dakikada Comenencia'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 38. dakikada Schlotterbeck ve 45+5. dakikada Havertz'ın penaltıdan attığı gollerle Panzerler, soyunma odasına 3-1 önde girdi.

Dünya Kupalarına Almanya damgası: Tarihe altın harflerle geçtiler

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İkinci yarıda Almanya gol yağmuruna devam etti. 47. dakikada Musiala, 68. dakikada Brown, 78. dakikada Deniz Undav ve 88. dakikada Havertz'in ağları sarsmasıyla Almanya sahadan 7-1 galip ayrıldı.

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ALMANYA'DAN TARİHİ BAŞARI

Bu sonuçla Almanya, Dünya Kupası tarihine altın harflerle geçti. Curaçao karşısında bulduğu gollerle Düyna Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 239'a yükselten Almanya, bu alanda Brezilya'yı geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü takımı unvanının yeni sahibi oldu. 

Dünya Kupalarına Almanya damgası: Tarihe altın harflerle geçtiler

ÜÇÜNCÜ KEZ 7 GOL BARAJINI AÇTILAR

Öte yandan Panzerler, Dünya Kupası tarihindeki golcü kimliğini bir kez daha ortaya çıkardı. 21. yüzyılda bir takımın bir Dünya Kupası maçında 7 veya daha fazla gol attığı yalnızca beş karşılaşma oynanırken, bunların üçünde Almanya'nın imzası bulunuyor: 

2002: Almanya 8-0 Suudi Arabistan

2014. Almanya 7-1 Brezilya

2026: Almanya 7-1 Curaçao

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SIRADAKİ RAKİP FİLDİŞİ SAHİLİ

Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise Ekvador ile oynayacak.

 

 

 

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#2026 Dünya Kupası#Almanya#Brezilya

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