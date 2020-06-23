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GeriDiğer Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi!
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Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi!

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Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi!
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Dünya Karate Federasyonu (WKF), 17-20 Kasım tarihlerinde Dubai'de yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini bildirdi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WKF yönetim kurulu bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda organizasyonlarla ilgili bir takım kararlar aldı.

Açıklamada, "Alınan karar neticesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılması planlanan 25. Dünya Karate Şampiyonası bir yıl ertelenerek 2021 yılında düzenlenecek. WKF şampiyonanın paydaşlarının sağlığını göz önünde bulundurarak bu kararı aldı." denildi.

Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi

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