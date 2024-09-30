Dünya, Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hareketini konuşuyor: Eşi benzeri yok | Bunu daha önce hiç görmedik

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada kendi kalesine Thalisson kaydetti.

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun karşılaşma esnasında sergilediği hareket dünya basınında gündem oldu.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINI KAMERAYA KOYDU

Müsabakanın 76. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Edin Dzeko, topu ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçirdi. Ancak bu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Pozisyonun ofsayt olmadığı düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise tepkisini alışılagelmedik bir şekilde gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, yayıncı kuruluşun saha kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu. Mourinho'nun bilgisayarında Dzeko'nun sayılmayan golünün ekran görüntüsü yer aldı.

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SARI KARTLA CEZALANDIRILDI

Jose Mourinho’nun bu hareketi maçın hakemi Cihan Aydın tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

DAILY MAIL: “MOURINHO HÜSRANINI LAPTOP İLE ANLATTI”

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu hareketi “Mourinho Hüsranını Laptop ile Anlattı” başlığıyla web sayfasına taşırken deneyimli teknik adamın bu hareketin ardından sarı kart gördüğü bilgisini de haberine ekledi.

GOAL: “OLAĞANÜSTÜ TEPKİ”

Ünlü İngiliz spor web sitesi Goal.com ise Mourinho’nun protestosunu “Mourinho’dan Olağanüstü Tepki” başlığıyla sayfasına taşıdı.

GIVEMESPORT: CHELSEA EFSANESİ VİRAL OLDU”

Bir diğer İngiliz gazetesi GiveMeSport ise haberi daha çok sosyal medya tepkileri üzerinden yorumladı. “Chelsea Efsanesi Viral Oldu” başlığını atan gazete Jose Mourinho’nun Antalyaspor maçında yaptığı protestonun sosyal medyada viral olduğunu yazarken deneyimli teknik adamın bu hareket sonrasında sarı kart gördüğü bilgisini de haberine ekledi.

BLICK: “ÇILGIN SARI KART”

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İsveç gazetesi Blick ise bu hareketi “Eşi Benzeri Görülmemiş Provokasyon” manşetiyle sayfasına taşıdı. Haberde Mourinho’nun çılgın bir sarı kart gördüğü yazarken gazete editörleri Jose Mourinho’nun gerçekten özel bir olduğu yorumunu yaptı.

EUROFOOT: “JOSE MOURINHO LAPTOP SEBEBİYLE SARI KART GÖRDÜ”

EuroFoot ise Mourinho’nun gördüğü sarı kartı şu ifadelerle sayfasına taşıdı: “Jose Mourinho, hakem tarafından verilen bir karara itiraz etmek için TV kameralarının önüne bir dizüstü bilgisayar koydu. Bu hareketi sebebiyle sarı kart gördü.”