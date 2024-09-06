Dünya futbolunda tarihi gece! San Marino 20 yıl sonra başardı, Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan geçtiğimiz gece oynanan maçlarla başladı.

Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

RONALDO 900 GOLE ULAŞTI

Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid - 450

Manchester United - 145

Portekiz - 131

Juventus - 101

Al-Nassr - 68

Sporting - 5

⚽️Cristiano Ronaldo, kariyerinin 900. resmi maç golünü attı.pic.twitter.com/coR0cpVhQh — Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024

YERE YIĞILDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Portekizli yıldız, attığı gol sonrası yere yığılarak gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları da 39 yaşındaki yıldızın sevincine ortak oldu.

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20 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Gecenin bir diğer maçında ise tarih yazan taraf San Marino oldu.

Son galibiyetini 2004 yılında bir hazırlık maçında alan San Marino, UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında Liechtenstein'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 53. dakikada Sensoli'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

San Marino, Sensoli ile 53. dakikada öne geçti. Bu golün ardından mavi-beyazlılar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan yedek kulübesi, golü atan Sensoli'yi kutlamak için sahaya girdi.

Dünya futbolunun uzun süredir beklediği San Marino galibiyeti, dün gece gelmiş oldu.

RESMİ OLARAK İLK GALİBİYET

San Marino, bu sonuçta birlikte tarihlerindeki ilk kez bir resmi maç galibiyet tamamladı.

🇸🇲San Marino'dan tarihi galibiyet!



Son maçını 2004'te kazanan San Marino, Uluslar D Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Liechtenstein'ı 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez bir resmi maçtan galip ayrıldı.



⚽️53' Sensolipic.twitter.com/FsZXGxpZKA — Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024

SZYMANSKİ FÜZEYİ YOLLADI

Uluslar Ligi'ndeki bir diğer maçta ise Polonya, İskoçya'yı deplasmanda 3-2 yenerken Szymanski şık bir gol attı.

Polonya 8. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışında attığı golle öne geçti. 44. dakikada Lewandowski penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarıya İskoçya hızlı başladı. 46. dakikada Billy Gilmour ile umutlanan ev sahibi, 76. dakikada Scott McTominay ile geri döndü.

Maçın uzatma dakikalarında Polonya bir kez daha penaltı kazandı. 90+7'de topun başına geçen Zalewski, takımına galibiyeti getirdi. Polonya'da Fenerbahçeli Szymanski 82. dakikada kenara gelirken Başakşehir'in golcüsü Piatek de 72'de oyundan çıktı.