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Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Lig'den sadece bir isim var!

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#Süper Lig#Eyüpspor#ARDA TURAN
Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 15:34

Teknik direktörler, futbolun oynanış biçimine getirdiği değişikliklerle günden güne daha da öne çıkıyor. Birçok ismin performansıyla dikkat çektiği 2024 yılında en çok gelişim gösteren 10 teknik direktör listelendi.

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Dünyada futbol günden güne değişim gösterirken, teknik direktörler de bu değişimin önemli bir parçası olarak yer alıyor.

TransferRoom, dünya çapında 2024 yılında en fazla gelişim gösteren 10 teknik diretkörü sıraladı. Listede Süper Lig'de bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan da bulundu.

İşte o liste:

1- Nicky Hayen - Club Brugge

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

2- Enzo Maresca - Chelsea

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

3- Claudio Giraldez - Celta Vigo

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

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4- Carles Martinez - Toulouse

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

5- Raffaele Palladino - Fiorentina

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

6- Eric Roy - Brest

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

7- Fabian Hürzeler - Brighton

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

8- Lars Friis - Sparta Prag

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

9- Arda Turan - Eyüpspor

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

10- Luke Williams - Swansea

Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Ligden sadece bir isim var

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FENERBAHÇE MAÇI SONRASI YAPTIĞI KONUŞMA DİKKAT ÇEKTİ

17. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un paylaştığı videoda Arda Turan'ın takımla yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

37 yaşındaki teknik adamın sözleri çok konuşuldu. Arda Turan, maç öncesi takımını "Bana güvenin! Siz birbirinize sarıldığınız zaman belki herkesi yenemeyiz. Ama bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. O yüzden bugün kazanma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı. Size inanıyorum! İnşallah bu odaya zafer ile geleceğiz. Allah yardımcınız olsun!" ifadeleriyle motive etmişti.

Mücadelen sonrası da takımına seslenen Arda Turan, "Bu hal ne ya! 3 puan aldınız! 3 puan aldınız siz! Oyunu kazandınız, gençleri kazandınız, çocukları kazandınız! Berabere bitse olur! Birbirinizle gurur duyun." şeklinde konuşmuştu.

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#Süper Lig#Eyüpspor#ARDA TURAN

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