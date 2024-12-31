Dünya futbolunda ses getiren liste: Süper Lig'den sadece bir isim var!

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Dünyada futbol günden güne değişim gösterirken, teknik direktörler de bu değişimin önemli bir parçası olarak yer alıyor.

TransferRoom, dünya çapında 2024 yılında en fazla gelişim gösteren 10 teknik diretkörü sıraladı. Listede Süper Lig'de bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan da bulundu.

İşte o liste:

1- Nicky Hayen - Club Brugge

2- Enzo Maresca - Chelsea





3- Claudio Giraldez - Celta Vigo





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4- Carles Martinez - Toulouse





5- Raffaele Palladino - Fiorentina

6- Eric Roy - Brest

7- Fabian Hürzeler - Brighton





8- Lars Friis - Sparta Prag





9- Arda Turan - Eyüpspor





10- Luke Williams - Swansea





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FENERBAHÇE MAÇI SONRASI YAPTIĞI KONUŞMA DİKKAT ÇEKTİ

17. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'un paylaştığı videoda Arda Turan'ın takımla yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

37 yaşındaki teknik adamın sözleri çok konuşuldu. Arda Turan, maç öncesi takımını "Bana güvenin! Siz birbirinize sarıldığınız zaman belki herkesi yenemeyiz. Ama bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. Bizi yenmek çok zor. O yüzden bugün kazanma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı. Size inanıyorum! İnşallah bu odaya zafer ile geleceğiz. Allah yardımcınız olsun!" ifadeleriyle motive etmişti.

Mücadelen sonrası da takımına seslenen Arda Turan, "Bu hal ne ya! 3 puan aldınız! 3 puan aldınız siz! Oyunu kazandınız, gençleri kazandınız, çocukları kazandınız! Berabere bitse olur! Birbirinizle gurur duyun." şeklinde konuşmuştu.