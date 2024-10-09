Dünya futbolu isyanın eşiğinde: Grev yapmalıyız! Akıllara Fatih Terim'in sözleri geldi...

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Avrupa'da futbolun yeni sezonunun start almasıyla birlikte yoğun bir maç takvimi de futbolcuların gündemine oturmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, yeni formatıyla ilk kez düzenlenirken müsabaka sayısında da büyük bir artış yaşanmıştı.

Futbolcular, maç sayısındaki artış sonrası yaptığı açıklamalarla yaşadıkları yoğun tempoya dikkat çekmişti. Bu kervana Al Nassr'da top koşturan savunma oyuncusu Aymeric Laporte da katıldı.

Aymeric Laporte, yaptığı açıklamada "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

AKILLARA FATİH TERİM'İN SÖZLERİ GELDİ

Şu sıralar tartışma konusu olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da eleştirilerde bulunduğu fikstürle ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti:

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"Trafik sıkışmış, gün yokmuş, o zaman kendi ülkemizde oynarsak hep hiçbir sıkıntı yok. Kasımdan sonra Türkiye Kupası'nı oynayalım, ligde 30-35 maç oynayalım, bitsin. Başarılı olmak istiyorsan, 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolcular da benden ayrı düşünmüyordur. Avrupa'da çok olmamızdan, çok maç oynamamızdan yanayım. 2000'de 60-70 arası maç oynamışız. Bu rakam çok büyük. Şimdi Avrupa'da bu rakamı çok takım oynuyor. Hazırlık maçlarımızı bile Barcelona, Rosenborg gibi takımlarla oynamışız, sanki önemli maç gibi. Ama tüm kupaları almışız. Her oyuncunun şans bulduğu rotasyon bunun için var. O zaman biz 30 oyuncuya neden para ödüyoruz? Türkiye ligine 22 oyuncu yeter. Bundan uzak duralım, oyuncuyu, yöneticiyi, hocayı nedene, bahaneye alıştırmayalım. 'Ya maç yok mu diyordunuz', şimdi de şikayet ediyorsunuz."

BURUK: 22 GÜNDE 7 MAÇ, YORGUNLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Alanyaspor maçının ardından şöyle konuşmuştu:

"Yorgunluk var. 22 günde 7 maç yaptık. Oyuncularımız çok ağır bir tempo yaptı. Birçoğunu da benzer kadrolarla oynadık. İkinci yarıda yorgunluklar da görüldü. Bugünkü amacımız kazanarak milli takım arasına girmekti. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Son 26 lig maçının 24'ünü kazandık. Bu çok önemli bir başarı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Millî takım arasına en güçlü şekilde giriyoruz."

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DÜNYA YILDIZLARINDAN İSYAN

RODRI: "DURUM BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, Inter maçının ardından basın toplantısında "Futbolcular olarak greve yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Durum bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

DE BRUYNE: "UEFA VE FIFA'NIN UMRUNDA DEĞİL"

Rodri'nin takım arkadaşı Kevin De Bruyne de yoğun takvimden rahatsız olduklarını vurgularken, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." demişti.

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AKANJI: BELKİ 30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIRIM

Manuel Akanji ise maç sayısının fazlalığı nedeniyle futbolu bırakabileceğini ifade etmiş ve "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." sözlerini kullanmıştı.

KOUNDE: "BUNUN ADI ÇILGINLIK!"

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Jules Kounde ise sezon içinde oynadıkları maç sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Uzun zamandır maç sayısı hakkında konuşuyoruz ancak ne futbolcuları ne de teknik direktörleri dinliyorlar. Çok fazla risk alıyoruz. Dinlenme süremiz az olduğu için sakatlıklar artıyor. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte sezonda yaklaşık 70 maça çıkacağız. Bunun adı çılgınlık." demişti.

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ALISSON: "BIKTIK"

Liverpool'un kalecisi Alisson Becker de yoğun fikstürden şikayetçi olurken, "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık." dedi.