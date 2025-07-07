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Dünya futbolu çalkalanıyor: Birkaç haftadır Lionel Messi’yi ikna etmeye çalışıyorlar

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#Lionel Messi#Inter Miami#Al Hilal
Dünya futbolu çalkalanıyor: Birkaç haftadır Lionel Messi’yi ikna etmeye çalışıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 13:48

Inter Miami'de forma giyen futbol dünyasının süper yıldızı Lionel Messi'yle ilgili olay gelişmeler yaşanıyor. 2023'ten beri ABD'de forma giyen Arjantinli yıldız için bambaşka bir kulüp görüşmelere başladı.

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 ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen süper yıldız Lionel Messi'yle alakalı dünya transfer piyasasını sallayacak gelişmeler yaşanıyor.

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2023'TEN BERİ MİAMİ'DE

Efsanesi olduğu Barcelona'dan sonra PSG'de oynayan Lionel Messi 2023'te MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olmuştu. Messi, Miami formasıyla toplam 64 maça çıkarken 52 gol, 25 asistlik müthiş bir katkı vermişti. Birçok futbolsevere göre dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olan 38 yaşındaki yıldız şimdi bambaşka bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Dünya futbolu çalkalanıyor: Birkaç haftadır Lionel Messi’yi ikna etmeye çalışıyorlar

AL HİLAL, LİONEL MESSİ’Yİ İSTİYOR!

Suudi kulübü Al-Ahli'nin, Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi Aralık ayında sona erdiğinde onu transfer etmek istediği bildiriliyor.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi'yi PSG ile olan sözleşmesinin sona erdiği 2023 yazında transfer etmek istemişti. Fakat Messi, ABD’yi tercih ederek Inter Miami’nin yolunu tutmuştu.

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ARAPLAR MESSİ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

 İki yıl geçmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi umudunu kaybetmedi, çünkü Arjantinli oyuncu Aralık ayında yeniden serbest oyuncu olacak. Messi’yle müzakerelerin mali detayları açıklanmadı, ancak 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke, dengeleri kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapmaya niyetli. Öyle ki Messi için astronomik rakamların gözden çıkarılacağı belirtiliyor.

Dünya futbolu çalkalanıyor: Birkaç haftadır Lionel Messi’yi ikna etmeye çalışıyorlar

GÖRÜŞMELER BİRKAÇ HAFTADIR SÜRÜYOR

Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahli'nin liderleri, birkaç haftadır 8 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Inter Miami ise Messi'yi MLS'deki ilk iki yılının ardından takımda tutmak istiyor.

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#Lionel Messi#Inter Miami#Al Hilal

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