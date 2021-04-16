Dünya futbol tarihinin en korkunç olayı... Hillsborough faciası ve futbola etkileri

Spor Arena - 15 Nisan 1989'da dünya futbolunun en korkunç olayı yaşandı... Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda oynanan Liverpool-Nottingham Forest karşılaşmasına çıkan izdihamda 96 kişi hayatını kaybetti, 766 kişi de yaralandı.

1992’de kurulan Premier Lig, UEFA’nın dört sene sonra uygulamaya koyacağı Şampiyonlar Ligi için bir anahtar oldu. Stadyumlar yenilendi, lig statüsü onarıldı, holiganizme önce kurallarla set çekildi, sonra holiganizme karşı olmak bir kültür haline geldi. Yayın teknolojisiyle gelirler arttı mali denetim verimliliği getirdi. Verimlilik ülke dışında yüksek izlenmeleri yarattı. Futbol hızla hale yola sokulurken orada kullanılan yöntemler İngiltere’nin 70’li yıllarda yaşadığı tüm kaoslara karşı baş vurduğu ilk anahtar formül oldu.

'Yarın Artık Bugündür'de Okay Karacan'ın anlatımıyla Hillsborough faciasını ele alıyoruz...

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