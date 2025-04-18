Dünya futbol tarihine geçen maçta Manchester United mucizeyi yaşadı! Uzatmalarda tam 5 gol

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler rövanş maçlarının ardından belli oldu. Turnuvada Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt yarı finale yükselen ekipler oldu.

OLD TRAFFORD'DA TARİHİ MAÇ

Manchester United 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'nun bulduğu gollerle devreyi 2-0 öne tamamladı. Lyon, 1'de Corentin Tolisso ve 78'de Nicolas Tagliafico skoru eşitledi.

UZATMALARDA TAM 5 GOL ATILDI

Lyon 89. dakikada Corentin Tolisso'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Uzatmalara giden mücadelede Ryan Cherki 108. dakikada takımını öne geçirirken ve 110. dakikada Lacazette'in penaltı golü farkı 2'ye çıkardı.

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MANU 7 DAKİKADA MUCİZEYİ YAŞADI

Dünya futbol tarihine geçecek geri dönüşte Manchester United; 114. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısı, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1'de Harry Maguire ile üç gol buldu ve mücadeleyi 5-4 kazanmayı başardı.

AVRUPA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Nefes kesen mücadele Avrupa futbol tarihinde uzatmalarda beş gol atılan ilk maç olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Manchester United, Avrupa'da gruplar sonrasında maçın 120. dakikasında iki gol atan ilk takım oldu.

BODO-GLIMT PENALTILARLA KAZANDI

Gecenin bir diğer maçında ise ilk müsabakayı 2-0 kazanan Bodo/Glimt, 20. dakikada Castalleno ve 90. dakikada Noslin'in golleriyle Lazio karşısında geriye düştü.

Lazio, uzatmalara giden karşılaşmanın 100. dakikasında Dia ile avantajı eline geçirse de 109. dakikada Helmersen'in golü maçı penaltılara taşıdı.

Bodo Glimt, seri penaltı atışlarındaki 3-2'lik üstünlüğü sonrası yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

ATHLETIC BILBAO VE TOTTENHAM RÖVANŞTA İŞİ ÇÖZDÜ

Tottenham, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek yarı final biletini alırken Athletic Bilbao, 0-0'ın rövanşında Rangers'ı 2-0 ile geçmeyi başardı.

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İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tottenham-Bodo/Glimt

Athletic Bilbao-Manchester United