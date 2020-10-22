Dünya Espor Gününde engelli oyuncular için yardım kampanyası

Uluslararası oyun ve espor kutlamalarının 24 Ekim’de başlaması planlanıyor. Kutlamada çeşitli kuruluşları organizasyonlar ve esporun faydalı yönlerine dikkat çekmek için farkındalık yaratmak adına etkinlikler yer alacak.

Etkinlik boyunca toplanan para, SpecialEffect kurumuna gidecek. SpecialEffect, fiziksel engelli insanların hayatını oyunlar ile daha eğlenceli bir hâle getirmeye çalışan bir kurum. SpecialEffect, özelleştirilmiş joypad'lerden göz kontrolüne kadar değişen teknolojiyi kullanarak, insanların yeteneklerinin en iyi şekilde kullanarak engelleri kaldırmaya çalışıyor.

SpecialEffect'te bağış toplamadan sorumlu isim Tom Donegan, Birleşik Krallık'ta ki Dünya Espor Günü için hayır kurumu ortağı olarak seçilmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dünya Espor Günü etkinlikleri boyunca espor taraftarları, izleyiciler ve ilgili olan herkes hayır amaçlı bağışta bulunabilecek. Bağış toplamak için küresel bir ödeme platformu olarak Percent, hayır amaçlı ödemeleri güvenli, güvenli ve kolay hale getiren küresel bağış API'sini kullanacak.

Sonrasında şirket, bağışların dünya çapında doğru insanlara ulaşmasını sağlamak için gerekli durum tespiti ve hayır kurumu incelemelerini gerçekleştirecek.