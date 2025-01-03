Dünya devlerinin tarihi takas planı Galatasaraylıları endişelendirdi: 'Victor Osimhen'in yeni adresi...'

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Trendyol Süper Lig'in ilk devresini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider kapatan ve ikinci devrenin perdesini RAMS Park'taki Göztepe maçıyla birlikte açacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, bu takviyeyle dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.

Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı yıldız için İngiliz basınından The Sun çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

ANTONIO CONTE İSTİYOR

Haberde Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Manchester United'da düşünülmeyen Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

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AYLIK 2.7 MİLYON STERLİNİ REDDETTİ

İngiliz forvetin Suudi Arabistan'daki üç kulüpten aylık 2.7 milyon sterlin kazanacağı teklifleri reddettiği ve kendisine Avrupa'da yeni bir başlangıç aradığı belirtildi.

Bu durum sonrasında Napoli'nin ilgisiyle birlikte Manchester United'ın daha önce de gündemine aldığı Victor Osimhen'i transfer etmek için yeni bir plan oluşturduğu yazıldı.

TARİHİ TAKAS BU AY GERÇEKLEŞEBİLİR

Kırmızı Şeytanlar'ın, Osimhen'in Napoli ile sözleşmesinde bulunan 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Marcus Rashford takasını önereceği ve iki kulüp arasındaki anlaşmanın ocak ayında tamamlanabileceği öne sürüldü.

İLK TERCİH GYÖKERES AMA...

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in önceliğinin eski takımı Sporting'de forma giyen Viktor Gyökeres olduğu ancak Portekizli çalıştırıcının, istenen yüksek maliyet nedeniyle ısrarından vazgeçtiği ifade edildi.

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RAHSFORD SICAK BAKIYOR, OSIMHEN BELİRSİZ

Haberin devamında Suudi kulüplerini reddeden Rashford'un, Napoli seçeneğine oldukça sıcak baktığı ancak Osimhen'in kararının ise henüz netleşmediği iddia edildi.

Öte yandan Osimhen'in Napoli'de kadro dışı kalıp Galatasaray'a kiralanma sebebi olarak ise yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesi gösterildi.

YAPTIĞI PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

26 yaşındaki santrfor, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

Taraftarları selamladığı anı paylaşan Osimhen, sosyal medyada gündeme geldi.

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'AYRILIYOR MU?'

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve 'Ayrılıyor mu?' yorumları yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Nijeryalı santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.