Dünya devlerinden tarihi transfer görüşmesi: Real Madrid ve Arsenal, William Saliba ile Arda Güler için masada!

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Avrupa’da devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başlarken, takımlar da kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için önemli isimleri listesine aldı.

SALIBA İÇİN ATAK

Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold ve Bayern Münih’ten Alphonso Davies ile ilgilenen eflatun-beyazlılar, stoper pozisyonu için ise İngiliz ekibi Arsenal’in 23 yaşındaki William Saliba’yı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Saliba’yı kadrosuna tutmak istiyor ancak Fransız oyuncu ise İspanyol ekibine olumlu yanıt vermiş durumda.

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RÜDİGER: HER ŞEY ORTADA

Öte yandan Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger de ekim ayında Saliba ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli savunmacı Saliba ile Madrid’de birlikte oynamak ister misiniz sorusuna, “Kimseyi korkutmuyorum ama yaptıklarını yapmaya devam ederse her şey ortada” cevabını vermişti.

2019 yılında 30 milyon Euro karşılığında Arsenal’a transfer olan Saliba’nın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEXANDER-ARNOLD DA GÜNDEMDE

Öte yandan sağ bek pozisyonunu da güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, Liverpool’un İngiliz sağ beki Alexander-Arnold’ı kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında çapraz bağından sakatlık yaşayan Carvajal’ın yokluğunu hisseden Real Madrid, 26 yaşındaki İngiliz sağ bek için Liverpool’a yaklaşık 20 milyon sterlinlik teklif yaptı. İngiliz ekibi ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arnold için gelen bu teklifi kabul etmedi. Liverpool da Alexander-Arnold’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istiyor.

ARDA İÇİN DE ARSENAL İDDİASI

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in ocak ayı transfer planlaması üzerine bir yazı kaleme alan Daily Mail muhabiri Sami Mokbel, sözlerinde Arda Güler'e de yer verdi.

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"ARSENAL'DE HAYRANLARI VAR"

Mokbel'in yazısında, "Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'in Emirates'te hayranları var ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor." sözleri yer aldı.

Öte yandan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Arda Güler transferi için onay verdiği ve oyuncuyu takımında görmek istediği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMAMIŞTI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, Real Madrid kariyerine istediği gibi başlayamamıştı.

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6 AY SAHALARDAN UZAK KALDI, GERİ DÖNDÜ

Transfer olduğu sezonun başında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan Güler, geçtiğimiz sezon oynanan İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk kez resmi bir maçta Real Madrid formasını giymişti.

Devamında birkaç ufak sakatlık daha yaşayan ve ritmini bulmakta güçlük çeken genç futbolcu, sezon sonuna doğru kendisini yeniden kanıtlamak için eline geçen fırsatı iyi değerlendirmişti.

GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI

Geçen sezon Real Madrid formasıyla toplam 13 resmi maçta forma şansı bulan Güler, son haftalarda Ancelotti'nin kendisine ilk 11'de yer vermesiyle birlikte takımına 6 gollük bir skor katkısı sağlamıştı.

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BU SEZON 20 MAÇTA FORMA GİYDİ AMA...

Bu sezona ise fizik olarak daha güçlü başlayan Arda Güler, beklediği süreleri alamasa da şu ana kadar 20 resmi maçta forma giydi ve 676 dakika süre aldı. Güler, 1 gol - 3 asistle toplam 4 gole doğrudan etki etti.