Dünya devleri Fenerbahçeli Szalai'yi paylaşamıyor! Chelsea'den sonra...

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’nin Avrupa’nın devlerine transfer olacağı ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

2 hafta öncesinde İngiliz The Sun Gazetesi, ‘Macar Van Dijk’ benzetmesi yaptığı Szalai’ye Chelsea’nin talip olduğunu öne sürerken, Londra ekibinin bu oyuncu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazmıştı. Antonio Rüdiger’in takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Chelsea’de bu oyuncunun yerine Thomas Tuchel’in Szalai transferini bitirilmesini istediği ifade edildi.

RUDIGER REAL'E, SZALAI CHELSEA'YE

Son olarak 23 yaşındaki stoperle ilgili haberler İspanyol basınında geniş yer bulmayı başardı. As Gazetesi, Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rüdiger’in Real Madrid ile el sıkıştığını ve Chelsea’nin Alman futbolcunun yerini Fenerbahçeli futbolcu ile doldurmak istediğini okuyucuları ile paylaştı.

Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu için anlaşılan Rüdiger’i ocak ayında takımda görmek istediği, Chelsea’nin Szalai için Fenerbahçe ile anlaşması durumunda ocakta bu operasyonun gerçekleşeceği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Berisha'dan Galatasaray derbisi için mesaj Haberi görüntüle

MİLLİ TAKIMDA DA TRANSFER SORUSU

Spor haber sitesi thahardtackle.com ise Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’nın beklentilerin uzağında kalan Samuel Umtiti’nin alternatifi olarak Szalai gündemine aldığını yazdı.

Bu arada Macaristan’ın Polonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında da transferler ile haberlerin muhatabı olmuştu. Ancak Chelsea ile ilgili iddialar ile yöneltilen soru Macar yetkililer tarafından veto edilmişti.

DEĞERİ 800 BİN EURO'DAN 11 MİLYONA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 16 Ocak 2021’de İstanbul’a getirip 1 gün sonra 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Atilla Szalai, sarı lacivertli takımda 1 yılı tamamlamadan değerini katladı. Macar futbolcunun Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limasson’da forma giydiği dönemde 800 bin Euro olan piyasa değeri neredeyse 14 kat artarak 11 milyon Euro’ya çıktı.

DERBİDE GÖZLER ONDA OLACAK

Attila Szalai, Galatasaray ile oynanacak dev maçta mercek altında olacak. Başta Chelsea ve Barcelona’dan olmak üzere birçok scout’un Macar stoperi izlemek için derbiye geleceği öğrenildi.