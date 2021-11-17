Dünya devleri Fenerbahçeli Szalai'yi paylaşamıyor! Chelsea'den sonra...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vurguncu acenteye dikkat Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...'Vurguncu acente'ye dikkat! Önce çok düşük fiyatlar öneriyorlar sonra da...#Acenta
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazetede yayımlandıTüm ev sahiplerini ilgilendiriyor... Resmi Gazete'de yayımlandı!#DASK
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Halka açık şirket binasını satıyor İşte fiyatı...Halka açık şirket binasını satıyor! İşte fiyatı...#Akdeniz Yatırım Holding
Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mıHelalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Çoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsinizÇoğu kişi bunu bilmiyor: 2 aylık birden alabilirsiniz#Prim
Azmin zaferi Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu olduAzmin zaferi! Güçlüklere göğüs gerdi, dünya şampiyonu oldu#Vücut Geliştirme
FETÖ şüphelisi öğrenciye şifresini sordunuz muFETÖ 'şüphelisi' öğrenciye 'şifresini' sordunuz mu?#FETÖ
Modern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... Şiirinden de inancından da taviz vermezdiModern şiirin seçkin işaret taşı: Sezai Karakoç... 'Şiirinden de inancından da taviz vermezdi'#Sezai Karakoç
Alp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selamAlp bebeğin büyük savaşı... Anneye ilk selam#Dünya Prematüre Günü
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Dünya devleri Fenerbahçeli Szalai'yi paylaşamıyor! Chelsea'den sonra...

#Transfer#Attila Szalai#Fenerbahçe
Dünya devleri Fenerbahçeli Szalaiyi paylaşamıyor Chelseaden sonra...
Süleyman Arat

İngiliz ekibi Chelsea'nin ardından Barcelona da Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi transfer etmekte kararlı. Rüdiger ile vedalaşmaya hazırlanan Chelsea, Alman stoperin boşluğunu Macar futbolcu ile doldurmak istiyor. Teknik direktör Xavi ile yeni bir yapılanmaya giden ve Umtiti’nin performansından memnun olmayan Barcelona’da ise Szalai’nin ismi öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai’nin Avrupa’nın devlerine transfer olacağı ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

2 hafta öncesinde İngiliz The Sun Gazetesi, ‘Macar Van Dijk’ benzetmesi yaptığı Szalai’ye Chelsea’nin talip olduğunu öne sürerken, Londra ekibinin bu oyuncu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazmıştı. Antonio Rüdiger’in takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Chelsea’de bu oyuncunun yerine Thomas Tuchel’in Szalai transferini bitirilmesini istediği ifade edildi.

RUDIGER REAL'E, SZALAI CHELSEA'YE

Son olarak 23 yaşındaki stoperle ilgili haberler İspanyol basınında geniş yer bulmayı başardı. As Gazetesi, Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Rüdiger’in Real Madrid ile el sıkıştığını ve Chelsea’nin Alman futbolcunun yerini Fenerbahçeli futbolcu ile doldurmak istediğini okuyucuları ile paylaştı.

Haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu için anlaşılan Rüdiger’i ocak ayında takımda görmek istediği, Chelsea’nin Szalai için Fenerbahçe ile anlaşması durumunda ocakta bu operasyonun gerçekleşeceği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Berishadan Galatasaray derbisi için mesajBerisha'dan Galatasaray derbisi için mesajHaberi görüntüle

MİLLİ TAKIMDA DA TRANSFER SORUSU

Spor haber sitesi thahardtackle.com ise Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’nın beklentilerin uzağında kalan Samuel Umtiti’nin alternatifi olarak Szalai gündemine aldığını yazdı.

Bu arada Macaristan’ın Polonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında da transferler ile haberlerin muhatabı olmuştu. Ancak Chelsea ile ilgili iddialar ile yöneltilen soru Macar yetkililer tarafından veto edilmişti.

DEĞERİ 800 BİN EURO'DAN 11 MİLYONA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin 16 Ocak 2021’de İstanbul’a getirip 1 gün sonra 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Atilla Szalai, sarı lacivertli takımda 1 yılı tamamlamadan değerini katladı. Macar futbolcunun Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limasson’da forma giydiği dönemde 800 bin Euro olan piyasa değeri neredeyse 14 kat artarak 11 milyon Euro’ya çıktı.

DERBİDE GÖZLER ONDA OLACAK

Attila Szalai, Galatasaray ile oynanacak dev maçta mercek altında olacak. Başta Chelsea ve Barcelona’dan olmak üzere birçok scout’un Macar stoperi izlemek için derbiye geleceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Attila Szalai#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon