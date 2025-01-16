Dünya devinin taraftarları transfer için isyan bayrağı açtı: 'Hemen Osimhen'i getirin!'

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Premier Lig'de kötü gidişatını sürdüren Chelsea' de forvet sorunu yaşanıyor. Jackson formsuzluğu ve kaçırdığı goller sonrası ayağa kalkan Chelsea taraftarları, kulübe transfer çağrısında bulundu.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Chelsea taraftarları, Bournemouth karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberliğin ardından takımlarının Premier Lig'de yeniden puan kaybetmesinin ardından hala öfkeli. Enzo Maresca'nın takımı, Stamford Bridge'de taraftarlarının önünde 2-2'lik beraberliği Reece James'in uzatma dakikalarında attığı golle kurtardı. Chelsea’nin son 5 Premier Lig maçının hiçbirini kazanamadığı için Chelsea'nin şampiyonluk için şansı giderek azalıyor.

JACKSON, CHELSEA TARAFTARLARINI ÇILDIRTTI

Nicolas Jackson, Chelsea'nin yaşadığı form düşüklüğünün en büyük kurbanlarından biri olurken, taraftarlar gol eksikliği ve takım üzerindeki negatif etkisi nedeniyle Fildişili forvete cephe aldı. Salı günü Bournemouth karşısında alınan beraberliğin ardından taraftarlar, Jackson'ın kaçırdığı inanılmaz gol sonrası tam anlamıyla ayağa kalktı. Londra kulübünün taraftarları forvet transferi için kulübe isyan bayrağı açtı.

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GOL YOLLARINDAKİ ÇÖZÜM: OSİMHEN

Jackson geldiğinden bu yana potansiyelini göstermiş olsa da, gol yollarındaki istikrarsızlığı, büyük hedefleri olan bir takıma liderlik edip edemeyeceği konusunda endişelere yol açtı. Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri ve Chelsea cephesinde de daha önce gündeme geldi. Kusursuz bitiriciliği, fiziki gücü ve baskı altında başarılı olma yeteneğiyle bilinen Osimhen, birçok Chelsea taraftarı tarafından gol yollarındaki sıkıntıları için ideal çözüm olarak görülüyor.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ: HEMEN OSİMHEN'İ GETİRİN

Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 13 gol attı ve 6 asist yaparak Galatasaray'ın en skorer oyuncusu oldu. 26 yaşındaki forvetin zor poizsyonları dahi gole çevirme becerisi, Jackson'ın son dönemdeki görüntüsüyle keskin bir tezat oluşturuyor ve bu da taraftarların Galatasaray’ın golcüsünün transfer edilmesi için sosyal medyada isyan başlattı.

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Bazı Chelsea taraftarları sosyal medyada Osimhen için kulüplerine şu çağrılarda bulundu;

-‘İnsanlar Jackson geliştiği için Osimhen'e ihtiyacımız olmadığını söylemişlerdi. O güvenebileceğimiz biri değil.’

-‘Jackson'ın her hafta gol kaçırmasını izlemekten bıktık. Hemen Victor Osimhen'i getirin.’

'Jackson'ın kaçırdığı bu pozisyonda Osimhen'in olduğunu düşünün'





CHELSEA'NİN KRONİK FORVET SORUNU

Premier Lig devi Chelsea'nin güvenilir bir forvet bulma konusundaki sıkıntıları yeni bir şey değil. Kulüp efsanesi Didier Drogba'nın ayrılışından bu yana takım, istikrarlı bir şekilde performans gösteremeyen bir dizi forvet oyuncusu ile yollarını ayırdı. Alvaro Morata'dan Romelu Lukaku'ya, Maviler büyük yatırımlar yaptı ancak boşluğu doldurma konusunda pek başarılı olamadı.

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Jackson'ın mevcut durumu, kulübün Ocak transfer döneminde kendini kanıtlamış bir golcüyle transferi yönündeki çağrıları yeniden alevlendirdi. Taraftarlar Osimhen gibi bir oyuncunun Chelsea'nin talihini değiştirebileceğini ve takımın Premier Lig'deki hakimiyetini yeniden keşfetmesine yardımcı olabileceğini savunuyor.