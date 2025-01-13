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Dünya devi Victor Osimhen için pazarlıklara başladı! Manchester United sonrası sürpriz talip...

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#Transfer#Osimhen#Arsenal
Dünya devi Victor Osimhen için pazarlıklara başladı Manchester United sonrası sürpriz talip...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 16:43

Kış transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray'ın yıldızlarına olan talep artmaya devam ediyor. Özellikle Premier Lig devi Manchester United'ın peşinde olduğu Osimhen, Avrupa transfer piyasasında oldukça gözde konumda. ManU sonrası Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızına bir talip daha çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Yaz aylarında Galatasaray'a sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer olan Osimhen ile alakalı İngiltere’den birbiri ardına transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Önceki hafta The Sun’ın haberinde İngiliz devi Manchester United’ın Victor Osimhen’i kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Manchester sonrası Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızına sürpriz bir talip daha çıktı.

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Arsenal’in bitiricilik problemi

Dün oynanan FA Cup maçında Manchester United'a penaltılar sonucunda yenilen Arsenal'de bitiricilik problemi yaşanıyor. Kırmızı Şeytanların kalesine tam 26 şut gönderen Arsenal, sadece 1 gol atabildi.

Dünya devi Victor Osimhen için pazarlıklara başladı Manchester United sonrası sürpriz talip...

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Gözler golcü transferinde

Bu maç sonrası Arteta yönetimindeki Arsenal'de bitiricilik tartışmaları büyüdü. Özellikle iki tane net pozisyon kaçıran Kai Havertz, Londra ekibinin taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken gözler yapılacak transferlere çevrildi.

İlk hedef Isak ama bonservisi 180 milyon euro

Arsenal'in kış transfer dönemindeki en büyük hedefi Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak. Fakat Newcastle'ın Isak'a 180 milyon Euro bonservis biçmesi işleri çıkmaza soktu. Bu karar sonrası farklı alternatiflere yönelen Arsenal'in transfer listesi ortaya çıktı.

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Arsenal de Osimhen’i istiyor

Topçular Gyokeres, Sesko, Rashford, Kolo Muani, Evan Ferguson gibi golcüleri transfer listesine alırken en ciddi adaylardan biri de Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen...

Dünya devi Victor Osimhen için pazarlıklara başladı Manchester United sonrası sürpriz talip...

Geçen sezon pahalı gelmişti

Premier Lig devlerinin peşinde koştuğu Osimhen’e bu kez de Arsenal talip oldu. The Sun’ın bugünkü haberinde bir önceki sezon Osimhen'i transfer etmek isteyen Arsenal o dönem yıldız oyuncunun maliyetinin yüksek olması gerekçesiyle anlaşma sağlayamamıştı. Habere göre Osimhen uzun zamandır Arsenal, Chelsea ya da United'dan birine transfer olmak istiyor.

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Napoli ile pazarlıklar başlıyor

Bu kez Napoli’nin bonservisiyle satmak istediği Osimhen için Arsenal bu kez daha umutlu. İtalya ekibinin 75 milyon euroluk bonservisinde indirim yapmasını bekleyen İngiliz devi yıldız oyuncu için pazarlığa başladı. Premier Lig’de oynamak isteyen Osimhen’in bu transferi kabul etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Dünya devi Victor Osimhen için pazarlıklara başladı Manchester United sonrası sürpriz talip...

17 maçta 13 gol attı

26 yaşındaki Osimhen bu sezon Galatasaray ile 17 maçta 13 gol attı ve Mikel Arteta'nın en büyük eksiği olan bitirici forvet sorununa doğrudan çözüm olabilir.

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#Transfer#Osimhen#Arsenal

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