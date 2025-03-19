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Dünya devi Pazar akşamı Fenerbahçe'nin yıldızı için Kadıköy'deydi! Bizzat gözlemci koordinatörü izledi

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer
Dünya devi Pazar akşamı Fenerbahçenin yıldızı için Kadıköydeydi Bizzat gözlemci koordinatörü izledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 08:14

Müthiş performansıyla Milli davet alan Yusuf Akçiçek için birçok Avrupa devi harekete geçmişti. Son olarak Alman devi de 19 yaşındaki savunmacının peşine düştü. Türk gözlemci koordinatörü, ekibiyle birlikte Samsun maçında Yusuf Akçiçek için tribündeydi ancak Mourinho, öğrencisini oynatmadı.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek... Tam anlamıyla rüya gibi bir sezon yaşıyor. Jose Mourinho’nun güvenip formayı teslim ettiği, adeta üzerine titrediği 19 yaşındaki stoper kısa sürede büyük çıkış yaptı.

DEFALARCA İZLEDİLER
Son olarak ilk kez A Milli Takım’dan davet alan genç yetenek, birçok kulübü peşine takmış durumda. PSG’nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud, Yusuf’u defalarca izletti. Fransa’dan Lille ve Marsilya’nın yanı sıra İngiliz devleri Manchester United ve Tottenham da 19 yaşındaki savunmacı için gözlemcilerini gönderdi.

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DÜNYA DEVİ DE PEŞİNDE!
Fanatik'in haberine göre, Yusuf Akçiçek’in dikkatini çektiği son ekip dünya devi Bayern Münih oldu. Alman devinin gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan, ekibiyle birlikte Pazar akşamı Ülker Stadı’ndaydı.

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MOURINHO YEDEK BIRAKTI
Karahan, Yusuf’u izlemek için geldi. Ancak daha önce Tottenham’ın gözlemci gönderdiği Antalyaspor maçında öğrencisini yedek bırakan Jose Mourinho, Samsunspor karşısında da aynısını yaptı.

Dünya devi Pazar akşamı Fenerbahçenin yıldızı için Kadıköydeydi Bizzat gözlemci koordinatörü izledi

YAZ DÖNEMİ BEKLENİYOR

Yine gelecekler Bayern’li yetkililer Samsun mücadelesinde Yusuf’u izleyemese de önümüzdeki dönemde takip etmeyi sürdürecek. Yaz döneminde birçok takımın genç stoper için Fenerbahçe’nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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#Fenerbahçe#Yusuf Akçiçek#Transfer

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