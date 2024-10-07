Dünya devi, gözünü Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya dikti! Sezon sonunda bedavaya...

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Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki futbolcusu Edin Dzeko, bu sezon çıktığı 13 maçta takımına 9 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

Boşnak oyuncunun ilerleyen yaşına karşın gösterdiği bu performans Avrupa takımları tarafından da takip edilirken golcü futbolcunun ismi dev bir kulüple anılıyor.

BARCELONA, DZEKO'YU İSTİYOR

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre 2025/2026 sezonunda Robert Lewandowski'ye eşlik edebilecek bir forvet arayan FC Barcelona, maddi zorluklar sebebiyle gözünü sezon sonunda serbest kalacak oyunculara dikti.

German Bona'nın iddiasına göre Katalan ekibinin oluşturduğu geniş oyuncu listesinde Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko da yer alıyor.

CRISTIANO RONALDO DA LİSTEDE

Bona'nın aktardıklarına göre Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giyen Jonathan David, bordo mavili kulübün birinci transfer hedefi.

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Hazırlanan transfer listesinde Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud, Raul Jimenez, Moussa Dembele ve Luka Jovic'in isimlerinin de yer aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE 34 GOL ATTI

2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, sarı lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta takımına 34 gol - 12 asistlik katkı sağladı.

Özellikle orta saha oyuncuları ile yaptığı bağlantılar ile dikkat çeken Boşnak oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun da en önemli hücum alternatiflerinden biri konumunda.

KARİYERİ BOYUNCA 265 GOL ATTI

Profesyonel kariyeri boyunca Manchester City, Wolfsburg, AS Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi takımların formalarını giyen Edin Dzeko, bugüne kadar çıktığı 595 maçta kulüplerine 265 gol - 100 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE LİGDE 4. SIRADA

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasının sonunda 16 puan toplayan Fenerbahçe maç eksiği ile ligin dördüncü basamağında bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı lacivertli ekip, milli ara dönüşünde 20 Ekim Pazar günü ikinci sıradaki Samsunspor'un konuğu olacak.

BARCELONA, LA LIGA'DA LİDER

Dün yani 6 Ekim 2024 tarihinde Alaves'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Barcelona, ilk 9 haftanın sonunda 24 puanla La Liga'nın zirvesinde bulunuyor. Bu maçlarda 8 galibiyet alan Katalan ekibi tek mağlubiyetini ise Osasuna'ya karşı aldı.

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Bordo mavililer sıradaki maçını 20 Ekim Pazar günü evinde Sevilla ile oynayacak.