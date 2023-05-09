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Dünya devi, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti! İlk görüşme yapıldı, bonservis bedeli belirlendi

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#Fenerbahçe#Transfer#Arda Güler
Dünya devi, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti İlk görüşme yapıldı, bonservis bedeli belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 19:08

Dünya devinin, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i transfer etmek istediği, ilk görüşmenin yapıldığı ve yeni sezon için teklifte bulunduğu belirtildi.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olurken gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. 

BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Bu sezon Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ile birlikte en fazla beğenilen oyuncusu Arda Güler olurken 18 yaşındaki orta saha oyuncusu birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi.

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Dünya devi, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti İlk görüşme yapıldı, bonservis bedeli belirlendi

TALİPLERİ GİDEREK ARTIYOR

Fenerbahçe, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Arda Güler'i kadrosuna tutmak isterken talipleri her geçen gün armaya devam ediyor.

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Top hakimiyeti ve oyun görüşü yüksek olan Arda'nın ismi Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli gibi devlerle anılırken İspanyol ekibinin atağa kalktığı iddia edildi.

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GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI

Diario Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmeyi yaptı. Haberde, Arda Güler'in de Katalan ekibini istediği öne sürüldü.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Haberinde devamında Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de Arda Güler'i kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Arda Güler için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü iletildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sarı lacivertli takımın henüz 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler'in, Fenerbahçe ile Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1128 dakika süre aldı ve 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Arda Güler

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