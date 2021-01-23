Dünya bu teklifi konuşuyor! Cristiano Ronaldo reddetti, Lionel Messi ise...

Spor Arena Dış Haberler - Koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalar bulunan Suudi Arabistan'da devlet yönetimi "Visit Saudi" reklamlarıyla ülkeye turist gelmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçirmek istiyor. Bu proje için Cristiano Ronaldo'ya astronomik bir teklifte bulunuldu.

Telegraph'ın haberine göre; Suudi Arabistan yönetiminden Ronaldo'ya ülkeyi ziyaret etmesi ve turizm yüzü olması için yılda 6 milyon euro kazanacağı çılgın bir teklif yapıldı. Ancak Portekizli yıldız bu teklifi reddetti.

AYNI TEKLİFİ MESSI'YE DE YAPTILAR

Ronaldo'nun ret yanıtı sonrası Suudiler, bu kez aynı teklifi Lionel Messi'ye yaptılar. Haberde Messi'nin menajerinin teklifi kabul edip etmediği şeklindeki sorulara yanıt vermediği de belirtildi.

Suudi Arabistan, 3 yıl boyunca İspanya Süper Kupası'nın ülkede oynanması için İspanya Futbol Federasyonu ile 102 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmıştı.

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