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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Dünya bu golü konuşuyor! Erik Lamela inanılmazı başardı

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Dünya bu golü konuşuyor! Erik Lamela inanılmazı başardı

Premier Lig'de Arsenal ile Tottenham arasında oynanan Londra derbisinde Erik Lamela, uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı.

Premier Lig'de Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederken Tottenham'ın Arjantinli futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak maça damgasını vurdu.

Reguilon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Lucas'ın pasıyla buluşan Lamela, bekletmeden 'rabona' vuruşu yaptı ve topu Thomas Partey'in bacakları arasından geçirerek ağlarla buluşturdu.

Uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza atan Lamela'nın bu şutu sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dünya bu golü konuşuyor Erik Lamela inanılmazı başardı

REGUILON İNANAMADI! GOLE TEPKİSİ...

Golün ardından Tottenham'da Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkat çekti. Reguilon, takım arkadaşının attığı gole tüm futbolseverler gibi inanamazken iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını gizleyemedi.

''TARİHİN EN GÜZEL GOLLERİNDEN...''

Maçın ardından bu müthiş gol, İngiltere'de oldukça konuşulurken Jamie Redknapp, ''Premier Lig tarihinin en güzel golleri arasına girecek bir gol. Tek kelimeyle inanılmaz.'' sözlerini kullandı.

Dünya bu golü konuşuyor Erik Lamela inanılmazı başardı

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Öte yandan Erik Lamela, ilk kez böyle bir rabona golü atmıyor. Arjantinli futbolcu, 2014 yılında yine Tottenham forması giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras Tripolis takımına karşı oynanan maçta da rabona ile bir gol atmıştı. O golün ardından da takım arkadaşı Vertonghen, tıpkı Reguilion gibi iki elini kafasına götürüp Lamela'nın attığı gole tepkisini göstermişti.

5. KEZ BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Heung Min Son'un sakatlanmasıyla oyuna giren Lamela, 33. dakikada bu mükemmel golü atarken 76. dakikada ise kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Lamela, Premier Lig tarihinde oyuna sonradan girdikten sonra gol atıp kırmızı kart gören 5. oyuncu oldu.

Dünya bu golü konuşuyor Erik Lamela inanılmazı başardı

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