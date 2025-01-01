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Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025'e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan 1'er Türk var!

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#FUTBOL#Lamine Yamal#Arda Güler
Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 16:32

Futbolda 2024 yılı, genç yeteneklerin sahneye daha fazla çıktığı bir sene olarak akıllarda kaldı. 2025 yılında ise daha fazla genç futbolcunun sahne alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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2024 yılı futbolda birçok sürpriz yaşatarak veda ederken, genç yetenekler geride kalan senede rüştünü ispat etmek için sahneye çıktı.

Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu; İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Lamine Yamal olurken, milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da performansıyla en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden The Guardian, 2025 yılında adından söz ettirmesi muhtemel olan 60 genç futbolcuyu sıraladı.

Listede Beşiktaş ve Galatasaray'dan 1'er futbolcu yer aldı.

Gözden Kaçmasın2025in ilk sürprizi: Arda Güler Türkiye derken dünya devi... | Birçok hayranı var, çok istiyorlar2025'in ilk sürprizi: Arda Güler! Türkiye derken dünya devi... | 'Birçok hayranı var, çok istiyorlar'Haberi Görüntüle

İşte Guardian'ın derlediği 60 futbolcu:

LAMINE YAMAL

Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Barcelona

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

MARC BERNAL

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Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Barcelona

FRANCO MASTANTUONO

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: River Plate

IAN SUBIABRE

Yaş: 18
Mevki: Sağ Kanat
Takım: River Plate

JAMES OVERY

Yaş: 17
Mevki: Sağ Bek/Sağ Kanat
Takım: Manchester United

KENNETH ADEJENUGHURE

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Liefering

KONSTANTINOS KARETSAS

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Genk

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Beşiktaş

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

MOISES PANIAGUA

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Always Ready

GABRIEL CARVALHO

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Internacional

ESTEVAO

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Palmeiras

RIQUELME FELIPE

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Fluminense

ANDRES FELIPE DAVILA

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: DIM

BRUNO DURDOV

Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Hajduk Split

LUKA VUSKOVIC

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Hajduk Split

CHIDO OBI-MARTIN

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Manchester United

KENDRY PAEZ ANDRADE

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Independiente del Valle

CHRIS RIGG

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Sunderland

EGE ARAÇ

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Galatasaray

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

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MATIAS SILTANEN

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: KuPS

AYYOUB BOUADDI

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Lille

JOANE GADOU

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: RB Salzburg

RAYANE MESSI

Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Strasbourg

ENZO MOLEBE

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Lyon

VAKHTANG SALIA

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Dinamo Tbilisi

VIGGO GEBEL

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta SAha
Takım: RB Leipzig

FRANCIS ONYEKA

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Bayer Leverkusen

ARKHAN KAKA

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Persis Solo

CHARALAMPOS KOSTOULAS

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Olimpiakos

FEDERICO COLETTA

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha/Forvet
Takım: Roma

MATTIA LIBERALI

Yaş: 17
Mevki: Orta saha/Forvet
Takım: Milan

RENTO TAKAOKA

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Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Souhtampton

PAU CUBARSI

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Barcelona

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

MATHEUS REIS

Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Fluminense

JADEN DE GUZMAN

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: PSV

SHANE KLUIVERT

Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Barcelona

DANIEL DAGA

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Enyimba

SEBASTIAN OLDERHEIM

Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Stabæk

OSKAR SPITEN-NYSÆTER

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Stabæk

MAXLOREN CASTRO

Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Sporting Cristal

ADRIAN PRZYBOREK

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Pogon Szczecin

RODRIGO MORA

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Porto

GEOVANY QUENDA

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Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Sporting CP

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

ALEXANDRU STOIAN

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Farul

TALAL HAJI

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Al-Ittihad

MIHAJLO CVETKOVIC

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: FK Cukaricki

ANDRIJA MAKSIMOVIC

Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Kızılyıldız

LORENZO HOAREAU

Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Saint Louis Suns United

SIYABONGA MABENA

Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Mamelodi Sundowns

JOAN MARTINEZ

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Real Madrid

LEON KURTULUS

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Halmstad

JONAH KUSI-ASARE

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Bayern Münih

MARVIN AKAHOMEN

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Basel

KOUSSAY MAACHA

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Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Espérance de Tunis

KYRYLO DIHTYAR

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Metalist Kharkiv

ZAVIER GOZO

Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Real Salt Lake

EMANUEL BENJAMIN

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Real Madrid

Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaştan 1er Türk var

CHRISTIAN MCFARLANE

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: New York City

ALFONSO MONTERO

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Juventus Primavera

AZIZBEK TULKINBEKOV

Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Bunyodkor

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#FUTBOL#Lamine Yamal#Arda Güler

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