Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025'e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan 1'er Türk var!

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2024 yılı futbolda birçok sürpriz yaşatarak veda ederken, genç yetenekler geride kalan senede rüştünü ispat etmek için sahneye çıktı.

Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu; İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Lamine Yamal olurken, milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da performansıyla en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden The Guardian, 2025 yılında adından söz ettirmesi muhtemel olan 60 genç futbolcuyu sıraladı.

Listede Beşiktaş ve Galatasaray'dan 1'er futbolcu yer aldı.

İşte Guardian'ın derlediği 60 futbolcu:

LAMINE YAMAL

Yaş: 17

Mevki: Sağ Kanat

Takım: Barcelona

MARC BERNAL

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Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Barcelona

FRANCO MASTANTUONO

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: River Plate

IAN SUBIABRE

Yaş: 18

Mevki: Sağ Kanat

Takım: River Plate

JAMES OVERY

Yaş: 17

Mevki: Sağ Bek/Sağ Kanat

Takım: Manchester United

KENNETH ADEJENUGHURE

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Liefering

KONSTANTINOS KARETSAS

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: Genk

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Beşiktaş

MOISES PANIAGUA

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Always Ready

GABRIEL CARVALHO

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Internacional

ESTEVAO

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Palmeiras

RIQUELME FELIPE

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: Fluminense

ANDRES FELIPE DAVILA

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: DIM

BRUNO DURDOV

Yaş: 17

Mevki: Sağ Kanat

Takım: Hajduk Split

LUKA VUSKOVIC

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Hajduk Split

CHIDO OBI-MARTIN

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Manchester United

KENDRY PAEZ ANDRADE

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: Independiente del Valle

CHRIS RIGG

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Sunderland

EGE ARAÇ

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Galatasaray

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MATIAS SILTANEN

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: KuPS

AYYOUB BOUADDI

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Lille

JOANE GADOU

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: RB Salzburg

RAYANE MESSI

Yaş: 17

Mevki: Sol Kanat

Takım: Strasbourg

ENZO MOLEBE

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Lyon

VAKHTANG SALIA

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Dinamo Tbilisi

VIGGO GEBEL

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta SAha

Takım: RB Leipzig

FRANCIS ONYEKA

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: Bayer Leverkusen

ARKHAN KAKA

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Persis Solo

CHARALAMPOS KOSTOULAS

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Olimpiakos

FEDERICO COLETTA

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha/Forvet

Takım: Roma

MATTIA LIBERALI

Yaş: 17

Mevki: Orta saha/Forvet

Takım: Milan

RENTO TAKAOKA

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Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Souhtampton

PAU CUBARSI

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Barcelona

MATHEUS REIS

Yaş: 17

Mevki: Sol Kanat

Takım: Fluminense

JADEN DE GUZMAN

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: PSV

SHANE KLUIVERT

Yaş: 17

Mevki: Sol Kanat

Takım: Barcelona

DANIEL DAGA

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Enyimba

SEBASTIAN OLDERHEIM

Yaş: 17

Mevki: Ofansif Orta Saha

Takım: Stabæk



OSKAR SPITEN-NYSÆTER

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Stabæk

MAXLOREN CASTRO

Yaş: 17

Mevki: Sol Kanat

Takım: Sporting Cristal

ADRIAN PRZYBOREK

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Pogon Szczecin

RODRIGO MORA

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Porto

GEOVANY QUENDA

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Yaş: 17

Mevki: Sağ Kanat

Takım: Sporting CP

ALEXANDRU STOIAN

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Farul

TALAL HAJI

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Al-Ittihad

MIHAJLO CVETKOVIC

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: FK Cukaricki

ANDRIJA MAKSIMOVIC

Yaş: 17

Mevki: Orta Saha

Takım: Kızılyıldız

LORENZO HOAREAU

Yaş: 17

Mevki: Sağ Kanat

Takım: Saint Louis Suns United

SIYABONGA MABENA

Yaş: 17

Mevki: Sol Kanat

Takım: Mamelodi Sundowns

JOAN MARTINEZ

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Real Madrid

LEON KURTULUS

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Halmstad

JONAH KUSI-ASARE

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Bayern Münih

MARVIN AKAHOMEN

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Basel

KOUSSAY MAACHA

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Yaş: 17

Mevki: Sağ Kanat

Takım: Espérance de Tunis

KYRYLO DIHTYAR

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Metalist Kharkiv

ZAVIER GOZO

Yaş: 17

Mevki: Santrfor

Takım: Real Salt Lake

EMANUEL BENJAMIN

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Real Madrid

CHRISTIAN MCFARLANE

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: New York City

ALFONSO MONTERO

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Juventus Primavera

AZIZBEK TULKINBEKOV

Yaş: 17

Mevki: Stoper

Takım: Bunyodkor