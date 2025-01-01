Dünya bu gençleri dikkatle izleyecek: 2025'e damga vuracak 60 isimlik özel listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan 1'er Türk var!

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2024 yılı futbolda birçok sürpriz yaşatarak veda ederken, genç yetenekler geride kalan senede rüştünü ispat etmek için sahneye çıktı.
Bu isimlerden en çok öne çıkan futbolcu; İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Lamine Yamal olurken, milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da performansıyla en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden The Guardian, 2025 yılında adından söz ettirmesi muhtemel olan 60 genç futbolcuyu sıraladı.
Listede Beşiktaş ve Galatasaray'dan 1'er futbolcu yer aldı.
İşte Guardian'ın derlediği 60 futbolcu:
LAMINE YAMAL
Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Barcelona
MARC BERNAL
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Barcelona
FRANCO MASTANTUONO
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: River Plate
IAN SUBIABRE
Yaş: 18
Mevki: Sağ Kanat
Takım: River Plate
JAMES OVERY
Yaş: 17
Mevki: Sağ Bek/Sağ Kanat
Takım: Manchester United
KENNETH ADEJENUGHURE
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Liefering
KONSTANTINOS KARETSAS
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Genk
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Beşiktaş
MOISES PANIAGUA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Always Ready
GABRIEL CARVALHO
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Internacional
ESTEVAO
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Palmeiras
RIQUELME FELIPE
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Fluminense
ANDRES FELIPE DAVILA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: DIM
BRUNO DURDOV
Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Hajduk Split
LUKA VUSKOVIC
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Hajduk Split
CHIDO OBI-MARTIN
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Manchester United
KENDRY PAEZ ANDRADE
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Independiente del Valle
CHRIS RIGG
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Sunderland
EGE ARAÇ
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Galatasaray
MATIAS SILTANEN
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: KuPS
AYYOUB BOUADDI
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Lille
JOANE GADOU
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: RB Salzburg
RAYANE MESSI
Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Strasbourg
ENZO MOLEBE
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Lyon
VAKHTANG SALIA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Dinamo Tbilisi
VIGGO GEBEL
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta SAha
Takım: RB Leipzig
FRANCIS ONYEKA
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Bayer Leverkusen
ARKHAN KAKA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Persis Solo
CHARALAMPOS KOSTOULAS
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Olimpiakos
FEDERICO COLETTA
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha/Forvet
Takım: Roma
MATTIA LIBERALI
Yaş: 17
Mevki: Orta saha/Forvet
Takım: Milan
RENTO TAKAOKA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Souhtampton
PAU CUBARSI
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Barcelona
MATHEUS REIS
Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Fluminense
JADEN DE GUZMAN
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: PSV
SHANE KLUIVERT
Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Barcelona
DANIEL DAGA
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Enyimba
SEBASTIAN OLDERHEIM
Yaş: 17
Mevki: Ofansif Orta Saha
Takım: Stabæk
OSKAR SPITEN-NYSÆTER
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Stabæk
MAXLOREN CASTRO
Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Sporting Cristal
ADRIAN PRZYBOREK
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Pogon Szczecin
RODRIGO MORA
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Porto
GEOVANY QUENDA
Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Sporting CP
ALEXANDRU STOIAN
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Farul
TALAL HAJI
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Al-Ittihad
MIHAJLO CVETKOVIC
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: FK Cukaricki
ANDRIJA MAKSIMOVIC
Yaş: 17
Mevki: Orta Saha
Takım: Kızılyıldız
LORENZO HOAREAU
Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Saint Louis Suns United
SIYABONGA MABENA
Yaş: 17
Mevki: Sol Kanat
Takım: Mamelodi Sundowns
JOAN MARTINEZ
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Real Madrid
LEON KURTULUS
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Halmstad
JONAH KUSI-ASARE
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Bayern Münih
MARVIN AKAHOMEN
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Basel
KOUSSAY MAACHA
Yaş: 17
Mevki: Sağ Kanat
Takım: Espérance de Tunis
KYRYLO DIHTYAR
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Metalist Kharkiv
ZAVIER GOZO
Yaş: 17
Mevki: Santrfor
Takım: Real Salt Lake
EMANUEL BENJAMIN
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Real Madrid
CHRISTIAN MCFARLANE
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: New York City
ALFONSO MONTERO
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Juventus Primavera
AZIZBEK TULKINBEKOV
Yaş: 17
Mevki: Stoper
Takım: Bunyodkor