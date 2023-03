Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, İstanbul’da

Haberin Devamı

Dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu olarak 100’den fazla unvan kazanan ve erişilmesi güç bir kariyere imza atan, dünya bilardo efsanesi ’Mr. 100’ lakaplı Raymond Ceulemans, Türkiye’nin en büyük ve en önemli bilardo tesisi BilardoMax’ın ev sahipliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenecek geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul’a geldi. Raymond Ceulemans ve eşi Angel Ceulemans’ı İstanbul Havalimanı’nda dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ve sevgilisi Şenay Gürler karşıladı.



Havalimanında Ceulemans’ı beklerken duygu dolu anlar yaşadığı belirten Semih Saygıner, "Öyle bir efsane ki herkesin heyecan duyduğu bir ziyaret bu. 2 gün evimizde ağırlayacağız. Türkiye’nin en havalı adamı benim şu an. 1988 yılında rahmetli Bora Karatay, Türk bilardosunun duayenlerinden; ilk yabancı oyuncuları o getirmiştir ülkemize. Dünya artistik bilardo şampiyonu Raymond Steylaerts ve Raymond Ceulemans Türkiye’ye geldiler. Bir heyecan, bir heyecan. 24 yaşındayım, 1988 yılı. O zamanlar karşılamaya gittik Atatürk Havalimanı’na. Bavulu almayı bekliyorlar, el sallıyoruz... 35 sene geçti aradan, şu an aynı heyecanı yaşıyorum. Dünyada herkesi motive etmiş, Türkiye’de çok insanı motive etmiş biridir. Çok büyük bir efsane. Aynı heyecanı duyuyorum. O zaman 24 yaşındaydım, şu an 58 yaşındayım ve yine havalimanındayım" açıklamasında bulundu.



"BOKSTA MUHAMMED ALİ NEYSE, BİLARDODA CEULEMANS ODUR"



Ceulemans’ın İstanbul’a davet edilmesi ve turnuva hakkında bilgiler veren Saygıner, "21’incisi düzenlenecek geleneksel bir ligimiz var. Birçok dünya starını davet ettik konuk oyuncu olarak. Orada amatörler ve profesyoneller birleşiyor ve 1 yıl süren bir elemeden sonra 32 kişi oynuyoruz bu turnuvayı. Bu sene Ceulemans’ı davet etmek istedik, o da kırmadı. ’Ben turnuva oynamıyorum ama gelirim’ dedi. Davet çok hoşuna gitti. ’Pek eskisi gibi oynayamıyorum’ dedi ancak ’Sen masanın etrafında dolaş bize yeter’ dedim. Hakikaten boksta Muhammed Ali neyse bilardoda Ceulemans odur" diye konuştu.

Ceulemans’ın 85 yaşında olduğuna değinen milli sporcu, "Biz 85 yaşında oynayabilir miyiz hala bilmiyorum. O yüzden büyük saygıyı hak ediyor. Ben bütün bilardo meraklılarını Ceulemans ile tanışmaya, böyle bir efsaneyi karşılamaya davet ediyorum. Ben çok heyecanlı ve çok mutluyum. O bilardonun babasıdır. Çok uzun yıllardır bilardo oynuyorum, çok heyecanlıyım. Bir devi ağırlıyoruz Türkiye’de" dedi.Raymond Ceulemans ise İstanbul’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "1988’de ilk kez geldik. Çok güzel bir organizasyon yapılmıştı. O zamanlar Türkiye herhangi bir bilardo çatısına üye değildi. Avrupa Bilardo Birliği ve Dünya Bilardo Birliğine üyeliği için çabalar sarf ediyorduk. Onun için gelmiştik. En son o zaman oynamıştık. 97’de son Dünya Kupasını oynadık Türkiye’de. Misafir olarak da birkaç kez çağrıldım. Oynamaya hiç çağrılmadım. 2001’de dünya şampiyonu olduktan sonra kariyerimi bitirdim. O günden bu yana turnuva oynamıyorum ancak Semih’i kırmadım. Düşünce, akıl tamam ama uygulamada sıkıntı olabiliyor bu yaşta. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Semih ile birlikte olmaktan çok mutluyum. O çok çok iyi bir oyuncu. Dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Bu bir şov turnuvası olacak. Bana tekrar İstanbul’a gelir misin dedi, tabii ki dedim" ifadelerini kullandı.28-31 Mart tarihleri arasında BilardoMax’ın ev sahipliğini yapacağı Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası’na tüm zamanların en büyük bilardocusu olarak kabul edilen Raymond Ceulemans, dünya bilardo şampiyonu ve aynı zamanda da ev sahibi olan Semih Saygıner , eski milli futbolcu Tümer Metin ve sanatçı Baha’nın yanı sıra; dünya literatüründe kendi adıyla anılan icat etmiş olduğu bilardo sistemleriyle önemli bir yere sahip olan Murat Tüzül, 2022 yılı gençler dünya şampiyonu Burak Haşhaş, milli takım sporcularından Turgay Orak, dünya kupası sahibi Adnan Yüksel, Kore’de PBA organizasyonlarında ülkemizi başarıyla temsil eden ve kısa bir süre önce etap kazanarak çok önemli bir başarıya imza atan Birol Uymaz ve organizasyonun ana sponsoru Mehmet Balabanoğlu, turnuvaya final turlarından ’fix’ oyuncu olarak dahil olacaklar.