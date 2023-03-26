Dünya bilardo efsanesi Raymond Ceulemans, İstanbul’da

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Dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu olarak 100’den fazla unvan kazanan ve erişilmesi güç bir kariyere imza atan, dünya bilardo efsanesi ’Mr. 100’ lakaplı Raymond Ceulemans, Türkiye’nin en büyük ve en önemli bilardo tesisi BilardoMax’ın ev sahipliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenecek geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul’a geldi. Raymond Ceulemans ve eşi Angel Ceulemans’ı İstanbul Havalimanı’nda dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ve sevgilisi Şenay Gürler karşıladı.



Havalimanında Ceulemans’ı beklerken duygu dolu anlar yaşadığı belirten Semih Saygıner, "Öyle bir efsane ki herkesin heyecan duyduğu bir ziyaret bu. 2 gün evimizde ağırlayacağız. Türkiye’nin en havalı adamı benim şu an. 1988 yılında rahmetli Bora Karatay, Türk bilardosunun duayenlerinden; ilk yabancı oyuncuları o getirmiştir ülkemize. Dünya artistik bilardo şampiyonu Raymond Steylaerts ve Raymond Ceulemans Türkiye’ye geldiler. Bir heyecan, bir heyecan. 24 yaşındayım, 1988 yılı. O zamanlar karşılamaya gittik Atatürk Havalimanı’na. Bavulu almayı bekliyorlar, el sallıyoruz... 35 sene geçti aradan, şu an aynı heyecanı yaşıyorum. Dünyada herkesi motive etmiş, Türkiye’de çok insanı motive etmiş biridir. Çok büyük bir efsane. Aynı heyecanı duyuyorum. O zaman 24 yaşındaydım, şu an 58 yaşındayım ve yine havalimanındayım" açıklamasında bulundu.



"BOKSTA MUHAMMED ALİ NEYSE, BİLARDODA CEULEMANS ODUR"



Ceulemans’ın İstanbul’a davet edilmesi ve turnuva hakkında bilgiler veren Saygıner, "21’incisi düzenlenecek geleneksel bir ligimiz var. Birçok dünya starını davet ettik konuk oyuncu olarak. Orada amatörler ve profesyoneller birleşiyor ve 1 yıl süren bir elemeden sonra 32 kişi oynuyoruz bu turnuvayı. Bu sene Ceulemans’ı davet etmek istedik, o da kırmadı. ’Ben turnuva oynamıyorum ama gelirim’ dedi. Davet çok hoşuna gitti. ’Pek eskisi gibi oynayamıyorum’ dedi ancak ’Sen masanın etrafında dolaş bize yeter’ dedim. Hakikaten boksta Muhammed Ali neyse bilardoda Ceulemans odur" diye konuştu.

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