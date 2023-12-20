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Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: 'Süper Lig'de yeni kaos, işler yine terse gitti!'

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#İstanbulspor#TRABZONSPOR#Ecmel Faik Sarıalioğlu
Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 12:27

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Sarı - siyahlı ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, müsabakanın 74. dakikasında takımını sahadan çekmişti. Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kararı sonrasında maç yarıda kalmıştı. Türk futbolunda bir haftada yaşanan ikinci büyük olay, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka; bordo - mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, daha önce Türk futbolunda görülmemiş bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekti.

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

İstanbulsporlu oyuncular, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başkanın ikna olmaması sonrası maç yarıda kaldı. İstanbulsporlu taraftarlar ise bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasının ardından bir haftada yaşanan ikinci büyük olay, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte dış basından yansıyanlar...

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"HAKEME PROTESTO"

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

Der Spiegel (Almanya): "Hakeme protesto: Kulüp başkanı, takımını sahadan çekti! Birkaç gün önce bir başkanın hakeme yumruk attığı ve liglerin ertelendiği Süper Lig'de bir diğer başkan hakem kararlarını beğenmemesi nedeniyle takımını sahadan çıkardı."

"UTANÇ VERİCİ ANLAR"

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

Daily Mail (İngiltere): "Türkiye'nin en üst liginde utanç verici anlar... Kulüp başkanı, penaltı beklentisinin karşılıksız çıkmasının ardından sahaya girip takımını dışarı çıkardı. Hakem saldırısından sadece bir hafta sonra başka bir maç iptal edildi."

"TÜRKİYE'DE YENİ KAOS"

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

The Sun (İngiltere): "Üzücü gün. Kulüp başkanının hakeme yumruk atmasının ardından Türkiye'de yeni bir kaos oluştu. Bir diğer başkan, takımını sahadan çekti.

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"İŞLER YİNE TERS GİTTİ"

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

Telegraaf (Hollanda): "İşler yine ters gitti: Maçların yeniden başladığı gün, Süper Lig'de bir müsabaka yarıda kaldı. İstanbulspor Başkanı'nın 'sahadan çekilme' talimatı vermesi üzerine karşılaşma tatil edildi."

"İSTANBULSPOR BAŞKANI, TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ"

Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: Süper Ligde yeni kaos, işler yine terse gitti

Le Figaro (Fransa): "İstanbulspor Başkanı, kendi takımına penaltı verilmeyen pozisyonun dönüşünde gol yemelerinin ardından oyuncularını sahadan çekti."

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#İstanbulspor#TRABZONSPOR#Ecmel Faik Sarıalioğlu

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