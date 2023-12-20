Dünya basını, olay yaratan kararı konuşuyor: 'Süper Lig'de yeni kaos, işler yine terse gitti!'

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İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka; bordo - mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, daha önce Türk futbolunda görülmemiş bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekti.

İstanbulsporlu oyuncular, Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başkanın ikna olmaması sonrası maç yarıda kaldı. İstanbulsporlu taraftarlar ise bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

Hakem Halil Umut Meler'in yumruklanmasının ardından bir haftada yaşanan ikinci büyük olay, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte dış basından yansıyanlar...

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"HAKEME PROTESTO"

Der Spiegel (Almanya): "Hakeme protesto: Kulüp başkanı, takımını sahadan çekti! Birkaç gün önce bir başkanın hakeme yumruk attığı ve liglerin ertelendiği Süper Lig'de bir diğer başkan hakem kararlarını beğenmemesi nedeniyle takımını sahadan çıkardı."

"UTANÇ VERİCİ ANLAR"





Daily Mail (İngiltere): "Türkiye'nin en üst liginde utanç verici anlar... Kulüp başkanı, penaltı beklentisinin karşılıksız çıkmasının ardından sahaya girip takımını dışarı çıkardı. Hakem saldırısından sadece bir hafta sonra başka bir maç iptal edildi."

"TÜRKİYE'DE YENİ KAOS"

The Sun (İngiltere): "Üzücü gün. Kulüp başkanının hakeme yumruk atmasının ardından Türkiye'de yeni bir kaos oluştu. Bir diğer başkan, takımını sahadan çekti.

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"İŞLER YİNE TERS GİTTİ"

Telegraaf (Hollanda): "İşler yine ters gitti: Maçların yeniden başladığı gün, Süper Lig'de bir müsabaka yarıda kaldı. İstanbulspor Başkanı'nın 'sahadan çekilme' talimatı vermesi üzerine karşılaşma tatil edildi."

"İSTANBULSPOR BAŞKANI, TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ"

Le Figaro (Fransa): "İstanbulspor Başkanı, kendi takımına penaltı verilmeyen pozisyonun dönüşünde gol yemelerinin ardından oyuncularını sahadan çekti."