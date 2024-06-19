Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Aman Tanrım! Sen ne yaptın? | Bu çocuk bir sihirbaz

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Milliler, Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ilk maç haftasını lider olarak kapattı.

Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in 65. dakikadaki golü ise geceye damgasını vurdu. Sağ kanatta topla buluşan genç yıldızın uzak mesafeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve A Milli Takımımız 2-1 öne geçti.

Arda Güler'in golü ve millilerin zaferi dünya basınında da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

19 yaşındaki yıldızın performansı için atılan manşetler ve yorumlar şu şekilde;

DAiLY MAiL (MATT BARLOW): Signal Iduna Park şu anda sallanıyor. O top fileye çarpar çarpmaz stadyum ayağa kalktı. İtiraf etmeliyim ki gol olduğunda ben bile ayağa kalktım. Çılgın bir an!

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MARCA (MiGUEL RODRiGUEZ): Arda’dan harika gol!

AS (ViCTOR GOMEZ): Muazzam! Durdurulamaz! Kalecinin sağ köşesinden örümcek ağlarını alan mükemmel gol.

BILD: Harika çocuğun harikulade golü. Arda köşeyi bulan golüyle Türkiye’ye galibiyeti getirdi. Arda Güler’in golü stadyumu havaya uçurdu!

MARCA: Genç Türk incisi, köşeden attığı harika golle maçın sonucunu belirledi.

L’EQUiPE: Ne gol ama! Türk mücevheri Arda Güler yine farkını ortaya koydu.

BBC (JERMAINE JENAS): Bir gencin rüyası. Arda Güler öyle bir gol attı ki tekrar tekrar izlemeye değer. Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde parlayan 19 yaşındaki oyuncu büyük bir yıldız olma yolunda ilerliyor.

AS: Sihirbaz Arda Güler bir başyapıta imza attı.

BBC: ‘Türk Messi’ sahneye çıktı, Türkiye 3-1 kazandı.”

MUNDO DEPORTİVO: Aman Tanrım! Arda sen ne yaptın, inanılmaz bir gol.

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TELEGRAPH: Arda’nın sersemletici vuruşu Türkiye’nin galibiyetini mühürledi”

"HİÇ ŞAŞIRMADIM ABİ"

Arda Güler, maç sonu Real Madrid’den takım arkadaşlarından tebrik paylaşımları ve dünya basınından övgüler aldı. Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, sosyal medya hesabından “Ardaaa Abi” ifadelerini kullandı. Jude Bellingham ise Arda Güler’in golüne, “Hiç şaşırmadım abi” yorumunu yaptı.