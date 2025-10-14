×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dünya, Almanya'daki ilginç maçı konuşuyor: 66 gol atıldı, 17'si Türk futbolcudan geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Moorburger TSV#SVS Mesopotamien
Dünya, Almanyadaki ilginç maçı konuşuyor: 66 gol atıldı, 17si Türk futbolcudan geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 15:03

Almanya’nın Hamburg bölgesinde oynanan 9. Lig maçında SVS Mesopotamien 2 takımı sahasında Moorburger TSV'yi 66-0’lık skorla yenerken ev sahibi takımın gollerinin 17'si Türk stoperi Ömer Yıldırım'dan geldi.

Haberin Devamı

Hamburg'un Harburg ilçesinde Aussenmühle Sportpark'ta SVS Mesopotamien 2 ile Moorburger TSV arasında oynanan müsabakada, Moorburg takımı 1’i kadın 7 futbolcu ile sahaya çıktı. Oyuncu listesinde yer alan bazı futbolcuların maça gelmemesinden dolayı Moorburger TSV Teknik Direktörü Patrick Stritzki de karşılaşmada forma giydi.

İlk golü karşılaşmanın 120. saniyesinde bulunan SVS Mesopotamien 2, ilk yarıyı 32-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibinin karşılamadan 66-0 galip ayrıldığı maçta Türk kökenli savunma oyuncusu Ömer Yıldırım da 17 gol attı.

Gözden KaçmasınNijeryanın kaderi Osimhenin ellerinde Afrikada herkesin gözü bu maçtaNijerya'nın kaderi Osimhen'in ellerinde! Afrika'da herkesin gözü bu maçtaHaberi görüntüle

RAKİP DEVAM ETMEK İSTEDİ

SVS Mesopotamien 2’nin teknik direktörü Michel Aydoğdu, shz.de internet sayfasına yaptığı açıklamada, maçta sonuna kadar adil bir şekilde mücadele ettiği için rakibine büyük saygı duyduğunu belirtti. Aydoğdu, 1’i kadın 6’sı erkek oyuncu ile sahaya çıkan rakibine birkaç kez maçı erken sonlandırmayı teklif ettiğini aktardı.

Haberin Devamı

Moorburger TSV kulübünün Başkanı Yvonne Petrich de, hakemin maçın henüz 10. dakikasında teknik direktöre maçı bırakıp bırakmayacaklarını sorduğunu belirterek, "Ancak takımımız kesinlikle oynamaya devam etmek istedi." ifadesini kullandı.

Moorburger TSV takımının 22 Ağustos’ta da Störtebeker SV ile oynadığı maçın ikinci yarısına çıkmamasından dolayı Hamburg Futbol Federasyonu'nun Moorburger TSV takımını 3-0 mağlup ilan ettiği belirtilirken, Moorburger TSV'nin bu maçtan da çekilmeleri durumunda ligden men edilmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Ligde, SVS Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9’unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 119 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

Galibiyeti bulunmayan Moorburger TSV ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Moorburger TSV#SVS Mesopotamien

BAKMADAN GEÇME!