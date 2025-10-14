Dünya, Almanya'daki ilginç maçı konuşuyor: 66 gol atıldı, 17'si Türk futbolcudan geldi!

Haberin Devamı

Hamburg'un Harburg ilçesinde Aussenmühle Sportpark'ta SVS Mesopotamien 2 ile Moorburger TSV arasında oynanan müsabakada, Moorburg takımı 1’i kadın 7 futbolcu ile sahaya çıktı. Oyuncu listesinde yer alan bazı futbolcuların maça gelmemesinden dolayı Moorburger TSV Teknik Direktörü Patrick Stritzki de karşılaşmada forma giydi.

İlk golü karşılaşmanın 120. saniyesinde bulunan SVS Mesopotamien 2, ilk yarıyı 32-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibinin karşılamadan 66-0 galip ayrıldığı maçta Türk kökenli savunma oyuncusu Ömer Yıldırım da 17 gol attı.

RAKİP DEVAM ETMEK İSTEDİ

SVS Mesopotamien 2’nin teknik direktörü Michel Aydoğdu, shz.de internet sayfasına yaptığı açıklamada, maçta sonuna kadar adil bir şekilde mücadele ettiği için rakibine büyük saygı duyduğunu belirtti. Aydoğdu, 1’i kadın 6’sı erkek oyuncu ile sahaya çıkan rakibine birkaç kez maçı erken sonlandırmayı teklif ettiğini aktardı.

Moorburger TSV kulübünün Başkanı Yvonne Petrich de, hakemin maçın henüz 10. dakikasında teknik direktöre maçı bırakıp bırakmayacaklarını sorduğunu belirterek, "Ancak takımımız kesinlikle oynamaya devam etmek istedi." ifadesini kullandı.

Moorburger TSV takımının 22 Ağustos’ta da Störtebeker SV ile oynadığı maçın ikinci yarısına çıkmamasından dolayı Hamburg Futbol Federasyonu'nun Moorburger TSV takımını 3-0 mağlup ilan ettiği belirtilirken, Moorburger TSV'nin bu maçtan da çekilmeleri durumunda ligden men edilmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Ligde, SVS Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9’unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 119 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

Galibiyeti bulunmayan Moorburger TSV ise puansız olarak son sırada bulunuyor.