Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru vardı: Arda Güler'li Real Madrid'den en farklı skor! PSG-Manchester City maçında 6 gol

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında dün gece tam 9 karşılaşma oynandı.

Devler Ligi akşamının en dikkat çeken maçında Fransız devi PSG, İngiliz devi Manchester City'i dağıtırken Arda Güler'in sonradan oyuna girdiği mücadelede Real Madrid gecenin en farklı skorunu aldı. İşte dün gecenin tüm detayları...

LEİPZİG İLK GALİBİYETİNİ SPORTİNG KARŞISINDA ALDI

Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları ile devam ediyor. Alman ekibi RB Leipzig, Sporting'i konuk etti.

Leipzig, Portekiz temsilcisini Sesko ve Poulsen'in golleriyle 2-1 yendi. Sporting'in golünü Gyökeres attı.

RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Sporting ise Devler Ligi'nde üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

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SHAKHTAR DONETSK, BREST’İ RAHAT GEÇTİ

Savaştaki Ukrayna'nın temsilcisi Shakhtar Donetsk, Almanya'da Veltins Arena'da Fransız temsilcisi Brest ile karşılaştı. Turuncu siyahlılar, Kevin ve Sudakov'un golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini elde eden Shakhtar Donetsk puanını 7 yaptı. Devler Ligi'nde 2. yenilgisini yaşayan Brest ise 13 puanda kaldı.

MİLAN’DAN İLK 8 İÇİN DEV ADIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Milan, Girona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Milan'a galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Rafael Leao kaydetti. Lig aşamasında ilk iki maçını kaybettikten sonra üst üste 5 maçını da kazanan Milan, 15 puanla 6. sıraya yükseldi ve ilk 8'de bitirme ihtimali yükseldi. Slaven Bratislava galibiyeti hariç 6 maçını da kaybeden Girona ise 3 puanla 31 sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşti.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ EMERSON SAKATLANDI

Öte yandan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milanlı Emerson Royal, mücadelenin 5. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Milan'da Emerson Royal yerine Davide Calabria oyuna dahil oldu.

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FEYENOORD’TAN BAYERN MÜNİH’E 3 GOLLÜ ŞOK

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Feyenoord ve Bayern Münih, De Kuip Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi takım iki yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Feyenoord'un gollerini 21 ve 45+9. dakikalarda Gimenez attı. Hollanda ekibinde Ueda 89'da farkı 3'e çıkardı. Feyenoord Devler Ligi'nde 4. galibiyetini elde ederken puanını 13 yaptı. Bayern Münih ise 3. yenilgisini yaşadı ve 12 puanda kaldı.

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ARSENAL, ZAGREB KARŞISINDA ZORLANMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı. Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 16 puana yükseldi. Dinamo Zagreb, 8 puanda kaldı ve play-off şansını son haftaya bıraktı. Arsenal, Devler Ligi'nin son haftasında Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb, gelecek hafta sahasında Milan'ı konuk edecek.

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INTER, SPARTA PRAG’A ACIMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. epet ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Inter'e galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Lig aşamasında tek yenilgisini Bayer Leverkusen karşısında alan Inter, 5. galibiyetini aldı ve 16 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşti. Bu sonuçla birlikte İtalyan ekibinin ilk 8'de bitirme ihtimali güçlendi. Lig aşamasında tek galibiyetini Salzburg karşısında alan Sparta Prag ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı. 29. sırada konumlanan Sparta Prag'ın, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi kesinleşti.

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CELTİC’E GALİBİYET İÇİN TEK GOL YETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Celtic ile Young Boys karşı karşıya geldi.

Celtic Park'ta oynanan maçta Celtic, Young Boys'u 1-0 yendi.Maçın tek golü 86. dakikada Loris Benito'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Ev sahibi Celtic, 41. dakikada Arne Engels ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte, Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanını toplayarak 18. sırada yer aldı.

GECENİN MAÇINDA PSG, MANCHESTER CITY’İ DAĞITTI: 4-2

Şampiyonlar Ligi’nde 7. haftanın kapanış gününde dev bir maç oynandı. Fransız devi PSG ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.

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Manchester City 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu. Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı. Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.

Bu sonucun ardından PSG, 10 puana yükseldi. Manchester City, 8 puanda kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında PSG, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.

GECENİN EN FARKLI GALİBİYETİ ARDA’LI REAL MADRİD’DEN

UEFA Şampiyonlar Ligi 7.maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Avusturya temsilcisi RB Salzburg'u konuk etti. Devler Ligi'nde geride bırakılan 6 haftalık süreçte 3 galibiyet 3 yenilgi alan Real Madrid, Salzburg'u 5-1 mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi.

Real Madrid, Rodrygo'nun 23 ve 34. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Real Madrid'de ilk yarıdaki goller Rodrygo'dan gelirken Jude Bellingham Brezilyalı oyuncuya asistleri yaptı.

REAL MADRID FARKLI KAZANDI

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 49. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı. İspanyol devi, Vinicius Junior'un 55. dakikada attığı golle 4-0'ı buldu. Vinicius Junior, 77'de bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın 5-0'a getirdi. Salzburg'da 85'te Mads Bidstrup, golü skoru 5-1 e getirdi ve müsabaka bu skorla sona erdi.

ARDA GÜLER SONRADAN GİRDİ!

Son olarak La Liga'da Las Palmas ile oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 76.dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Genç yıldız, bu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Milli yıldızımız, müsabakanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

MARCA: ARDA NE ZAMAN OYUNA GİRSE SAÇ YOLDURUYOR

İspanyol gazeteci Marca’da Arda Güler için şu ifadelere yer verildi; ‘Oyuncu. Güler için daha fazla dakika, lütfen! Arda Güler yarım saat oynadı ve klasını gösterdi. Ne zaman oyuna girse Bernabeu'dakiler çok az oynadığı için saçlarını yoluyor.’