Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde gol yağdı! Dev maçlarda tam 29 gol birden

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, dün oynanan 9 maç ile tamamlandı.

Devler Ligi'nde dün gece birbirinden önemli maçlara sahne olurken birçok sürpriz sonuç yaşandı. Skor bakımından zengin olan gecede 9 maçta toplamda 29 gol atıldı. İşte detaylar...

KARABAĞ ŞOV YAPIYOR

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Maçın 28. dakikasında Abdellah Zoubir ve 83. dakikasında Emmanuel Addai ile iki gol bulan Azerbaycan temsilcisi karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla lig aşaması tablosunda 6. sırada bulunan Karabağ, puanını 6'ya yükseltirken 28. sıradaki Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

KENAN'LI JUVENTUS 1 PUANI SON DAKİKADA KAPTIRDI

Juventus ile Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kozlarını paylaştı. İspanya'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 18. dakikasında Georges Mikautadze Villarreal'i 1-0 öne geçirdi ve bu skorla soyunma odasına gidildi. İkinci yarının başında ise Juventus, vites artırdı. Önce 49. dakikada Federico Gatti'nin röveşata golüyle skoru eşitleyen İtalyan devi, 56. dakikada da Francisco Conceição ile öne geçti. Karşılaşmanın son dakikasında ise ev sahibi ekip Renato Veiga ile tekrardan skora denge getirdi ve iki takım, puanları paylaştı.

İtalyan temsilcisinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 80 dakika sahada kaldı. Yıldız, yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.

NEWCASTLE UNİTED DEPLASMANDA GOL YAĞDIRDI

Galatasaray'ın rakiplerinden olan Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, ilk hafta PSV deplasmanında aldığı 3-1'lik sürpriz galibiyetin ardından ikinci haftada soğuk bir duş etkisi yaşadı. Evinde Newcastle United'ı ağırlayan USG, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Newcastle'ın gollerini 17. dakikada Nick Woltemade, 43. dakikada penaltıdan Anthony Gordon, 64. dakikada yine penaltıdan Anthony Gordon ve 80. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

PSG, BARCELONA'YI DEPLASMANDA YIKTI

Geçtiğimiz yıldan beri merakla beklenen Barcelona - Paris Saint-Germain mücadelesi sonunda gerçekleşti. Barcelona'nın evinde oynanan mücadelede özellikle PSG önemli eksiklerle sahaya çıktı. Dembele, Doue, Marquinhos ve Kvaratskhelia'dan yoksun çıktığı maçta PSG, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı. PSG'nin gollerini 38. dakikada Senny Mayulu ve 90. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 19. dakikada Ferran Torres attı.

MANCHESTER CITY, MONACO DEPLASMANINDA 1 PUANA RAZI

Galatasaray'ın fikstüründe yer alan iki rakibi Monaco ve Manchester City karşı karşıya geldi. Monaco'nun evinde oynanan mücadele karşılıklı gollere sahne oldu ve 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Ev sahibi Monaco'nun gollerini 18. dakikada Jordan Teze ve 90. dakikada penaltıdan Eric Dier kaydetti. Manchester City'nin gollerini ise 15 ve 44'te Erling Haaland kaydetti.

ARSENAL EVİNDE ZORLANMADI

Sezona iddialı bir giriş yapan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan İngiliz ekibinin gollerini 12. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2'de Bukayo Saka kaydetti.

DORTMUND, ATHLETIC BILBAO'YA GOL YAĞDIRDI

Şampiyonlar Ligi'nin iddialı takımlarından Borussia Dortmund, ikinci haftada evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşmaya coşkulu bir oyunla başlayan Dortmund, seyircisinin de desteği ile sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Daniel Svensson, 50. dakikada Carney Chukwuemeka, 82. dakikada Serhou Guirassy ve 90+1'de Julian Brandt attı. Athletic Bilbao'nun tek golünü ise 61. dakikada Gorka Guruzeta kaydetti.

DİĞER SONUÇLAR

Bayer Leverkusen 1-1 PSV, Napoli 2-1 Sporting CP