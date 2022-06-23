Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

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Vavacars Karagümrük ile yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Emre Mor, dört büyüklerin ve Avrrupa kulüplerinin kıskacı altında. İnişli çıkışlı grafiği ile kariyeri en fazla merak edilen isimlerin başına gelen 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...



İTALYA VE SIRBİSTAN'DAN RESMİ TEKLİFLER

Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip var. Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girdi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmedi. Fatih Karagümrük, Fiorentina'nın Emre Mor için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk transfer teklifini kabul etmedi.

EMRE MOR'UN DURUMUNU SORDU

Daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya 'Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?' sorusunu yöneltti. Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı.

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SALİH UÇAN + PARA TEKLİFİ

Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi. İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi beklenirken transferde masada olan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.





FENERBAHÇE EMRE MOR İLE GÖRÜŞMEK İÇİN İZİN ALDI

Fenerbahçe yönetimi Emre Mor ile görüşmek için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan yazılı izin istedi. Kırmızı siyahlı kulüp bu konuda olumlu dönüş yaparken taraflar arasındaki görüşmelerin bugün başlayacağı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yöneticiler, gün içerisinde Emre Mor ve menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme sonrası çıkacak sonuca göre başkanlar Ali Koç ve Süleyman Hurma son sözü söyleyecek.

EMRE MOR'UN DÜŞÜNCESİ NE?

Türkiye'den önemli teklifler olsa da oyuncunun ilk tercihi futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek. Avrupa’ya dönmeyi kafasına koyan Emre Mor için en ciddi teklifler şu an için Lazio ve Fiorentina'dan geldi. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin görüşme talepleri sonrası oyuncunun nasıl bir karar vereceği henüz net değil.

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VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

Mor, “Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir.” şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

"EMRE MOR'U DENEMEMEK APTALLIK OLURDU"

Geçtiğimiz aylarda Spor Arena'ya özel bir röportaj veren başkan Hurma, 'Emre Mor'u denememek aptallık olurdu' sözleriyle oyuncusuna olan güvenini ortaya koymuştu. İşte o sözler ve röportaj:

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“Bana göre Emre Mor yeteneğiyle Messi’den farksız bir oyuncu hatta güç olarak biraz daha güçlü. Birçok sebepten dolayı Emre Mor arzu edilen noktaya gelemedi, böyle bir yıldız için her şey yolunda gitse Karagümrük zaten alamaz. Emre samimiyse onu dünya futboluna tekrardan sunabiliriz. Bizim için hayal sayılabilecek kalitede bir oyuncu, yeteneklerini takım menfaatlerine yönelik kullanabilirse bir dünya yıldızı kazanacağız. Emre Mor beklenen çıkışını yapsaydı 150 milyon euro verilirdi. Böyle bir oyuncuyu o da istiyorsa denememek aptallık olurdu. Ekonomik bir şey kaybedeceksem de hiç sorun değil, böyle bir deneme yapmalıydık.”