Dün akşam sonrası UEFA ülke puanında farkı kapatıyoruz! Beşiktaş kazandı, Galatasaray ile Fenerbahçe berabere kaldı

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci hafta maçları heyecanı sona erdi. Oynanan müsabakalar sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına güncellendi.

Karşılaşmalar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte temsilcilerimizin bu hafta oynadıkları maçlar ve UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalamasına rağmen Galatasaray sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltti.

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BEŞİKTAŞ EVİNDE ŞOV YAPTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 4-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.

FENERBAHÇE MAÇINDA GOL YOK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle noktalandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a çıkardı.

GALATASARAY İLK 8 DIŞINA ÇIKTI

Haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumunda ilk 8 dışına düşen Galatasaray, 13 puanla 9. sırada yer aldı. Dokuzar puanı bulunan Fenerbahçe 23, Beşiktaş ise 24. sırada yer bularak play-off kotasında kaldı.

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EN YAKIN RAKİBİMİZ ÇEKYA'DA 1 GALİBİYET, 1 YENİLGİ

Önümüzdeki en yakın rakibimiz Çekya'nın 2 takımı yoluna devam ediyor. Dün oynanan maçlarda Çek takımlarından Viktoria Plzen, Anderlecht'i 2-0 yenerken Slavia Prag, PAOK'a 2-0 mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Avrupa Ligi'ndeki 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonrası Türkiye'nin puanı 41 bin 700'e yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

10- TÜRKİYE 41 700

9- Çekya 42 650

8- Belçika 52 300

7-Portekiz 58.466

6-Hollanda 61.232

5-Fransa65.664

4-Almanya 78.785

3-İspanya 82.418

2-İtalya 88.168

1-İngiltere 100.088