Dumitru Stingaciu, yaptığı bir itiraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Galatasaray'un efsanevi isimleri Hagi ve Popescu'nun da içlerinde bulunduğu bazı futbolcuların Fenerbahçe'yi yenmeleri için kendisine 20 bin dolar verdiğini iddia eden Dumitru Stingaciu, Türkiye'de hangi yıllarda ve hangi takımlarda oynadığı ile merak edilmeye başlandı. Peki, Dumitru Stingaciu kimdir nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o detaylar

DUMİTRU STİNGACİU KİMDİR?

Dumitru Stingaciu, 9 Ağustos 1964 tarihinde Romanya'nın Braşov kentinde dünyaya geldi.

Stângaciu, 18 yaşındayken FC Braşov ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak bu kulüpte 2 yıl kaldı ancak, fazla forma şansı bulamayınca Steaua Bükreş kulübüne teknik direktör Emerich Jenei'nin 2. kaleci tercihi dolayısıyla transfer oldu. As kaleci Helmuth Duckadam'ın 1986'da aktif futbol kariyerine nokta koymasıyla yeni teknik direktör Anghel Iordănescu'nun kalede ilk tercihi olan Stângaciu, Steaua Bükreş'in kalesini koruduğu 1986 UEFA Süper Kupası'nda 1-0'lık FK Dinamo Kyiv galibiyetinin mimarlarından biri oldu. 1988-1989 sezonunda FC Olt Scorniceşti kulübüne 1 sezonluğuna kiralandı.

Ağustos 1995'te Süper Lig macerasına başlayan Stângaciu, Vanspor'a gitti. Taraftarlarla sürekli iletişimde olması, yediği ilginç goller ve kurtardığı şutlar sonrasında, Temmuz 1996'da bir sezon kaldığı Vanspor'dan Kocaelispor'a transfer oldu. Trabzonspor'a karşı oynanan 1997 Türkiye Kupası Finali'nde Kocaelispor'un kalesini koruyan Stângaciu, takımının Türkiye Kupası'na uzanmasına katkı sağlayan futbolculardan biri oldu. 1996-2001 yılları arasında mücadele ettiği Kocaelispor formasıyla 117 maça çıkan Stângaciu, kariyerine bu kulüpte nokta koydu.

Kocaelisporlu Dumitru Stingaciu, "Galatasaraylı Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie, Fenerbahçe'yi yenmemiz için bana 20 bin dolar verdi." itirafı ile gündemde yer aldı.