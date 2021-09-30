Dumbell Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dumbell Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Dumbell curl gibi vücut geliştirme sporlarının en temel hareketlerinden olup üst vücut hareketidir. Ön kol kaslarını çalıştırmaktadır. Biceps kaslarını çalıştıran ve dumbellarla yapılan basit ve temel hareketlerdendir. Yüksek pump etkisi sağlayan harekettir.



Dumbell Curl Nedir?



Ayakta ve oturarak, dumbell kullanarak yapılan bir egzersizdir. Kollar tam açılmış bir vaziyette teker teker tam kapatarak yapılan ön kol biceps hareketidir. Antrenmanların başlangıç egzersizi veya ikinci egzersizi olarak seçilir. Bu hareket yüksek pump etkisi sağlamaktadır. Kolları ısındırdığından ve yüksek ağırlıklar ile yapılabildiğinden ilk veya ikinci hareket olarak yapılır.



Dumbell Curl Ne İşe Yarar?



Dumbell Curl hareketi ön kolumuzu yanı halk arasında pazı olarak bilinen biceps kasını çalıştıran hareketlerin başında gelmektedir. Ayak ta ve dik bir konumda yapılan bir harekettir. Bel rahatsızlığı olan kişilerin oturarak yüksek ağırlıkla yapmaması ve dikkatli bir şekilde yapılması tavsiye edilir veya oturarak yapılabilecek başka hareketleri tercih etmelilerdir. Ön kaslarımız için faydalı bir egzersizdir.

Ön kol kasını da geliştirmektedir.

En temel kol egzersizi olmaktadır.

Biceps kasını geliştirmektedir. Ön kol kasının büyümesi ve güçlenmesini sağlar.

Dayanıklılığı artırır.

Eşit gelişmeyen kol kaslarını eşitler ve simetri eşitliği sağlar.

Birçok kol kasını çalıştırır.

Kavrama gücünü artırır.

Dumbell Curl Nasıl Yapılır?



Her iki elimize kendimize uygun setimizi tamamlayabileceğimiz ağırlık seçilmelidir. Ayaklar dik, bel dil bir biçimde durulur. Ayaklar kalça hizasında açılır. Her iki kolda sabit bir şekilde tutulur. Ağırlıklar döndürülerek yukarı kaldırılır. Tepe noktada kas hissedilir ve sıkılır. Yavaş ve hissederek kas odaklı aşağı indirilir aynı pozisyona geri gelinir. Hareketi yaparken öne doğru eğilmemeliyiz. Sırtımız düz bir konumda olmalı belimize yük binmemeli. Ayaklarımız yan yana bir biçimde olursa bel bölgemizden momentum alıp kaslarımız tam anlamı ile aktive edemeyiz.



Dumbell Curl Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır?



Ön kol kası olan brachioradialis kasını çalıştırır. Brachioradialis kol kemiğinin üzerinde bulunur Radius ön kol kemiğinin ucuna bağlanır. Ön kol hacmini bu kas belirler. Hareketi ön kol kısmında iki farklı kas grubuna ayrılan kasları çalıştırmakta. Biceps brachi short head yani kısa olan baş kısım. Ön kol kasının vücudun iç kısmında bulunan kısa olanıdır. Kürek kemiğinden başlamaktadır. Radius kemiğine bağlanır.

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Biceps brachi long head uzun ön kol kasının dış kısmında bulunan kas grubudur.



Dumbell Curl Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Ağırlık uygunluğuna bakılmalıdır.

Ayak duruş biçimine.

Nefes alış biçimine dikkat edilmelidir.

Bel ve omurga duruşuna dikkat edilmelidir.

Hareketi hissederek yapılmasına özen gösterilmelidir.

Negatif tekrarlarda yavaş ve kontrollü bir biçimde yapılmalıdır.

Dirsekler vücuttan açılmamalı ve hareket etmemelidir.

Kasa odaklanarak hareket yapılmalıdır.

Dumbell Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılır?

Hummer Curl

Concentratşon Curl

Barbell Curl

Seated Dumbell Curl

Biceps Curl Machine

Ez bar Curl

Incline Dumbell Curl

Hing Pulley Cable Curl

Cable Curl

Preacher Curl

Dumbell Curl Faydaları Var Mıdır?



Bu hareket sporcular için üst vücut antrenmanı olarak yüksek kas kazanımı ve güç, dayanıklılık kazanımında yüksek fayda sağlamaktadır. Kas hacmini ve yoğunluğunu artıran bir egzersizdir. Egzersiz ön kol için faydalı bir harekettir. Vücut simetrisini sağlar, eş gelişmeyen kasların gelişimini eşitler. Pump etkisini artırır. Kavrama gücünü geliştirir. Ön kol kasını ve biceps kasını geliştirir.