Dumbell Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dumbell Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbell curl gibi vücut geliştirme sporlarının en temel hareketlerinden olup üst vücut hareketidir. Ön kol kaslarını çalıştırmaktadır. Biceps kaslarını çalıştıran ve dumbellarla yapılan basit ve temel hareketlerdendir. Yüksek pump etkisi sağlayan harekettir.
Dumbell Curl Nedir?
Ayakta ve oturarak, dumbell kullanarak yapılan bir egzersizdir. Kollar tam açılmış bir vaziyette teker teker tam kapatarak yapılan ön kol biceps hareketidir. Antrenmanların başlangıç egzersizi veya ikinci egzersizi olarak seçilir. Bu hareket yüksek pump etkisi sağlamaktadır. Kolları ısındırdığından ve yüksek ağırlıklar ile yapılabildiğinden ilk veya ikinci hareket olarak yapılır.
Dumbell Curl Ne İşe Yarar?
Dumbell Curl hareketi ön kolumuzu yanı halk arasında pazı olarak bilinen biceps kasını çalıştıran hareketlerin başında gelmektedir. Ayak ta ve dik bir konumda yapılan bir harekettir. Bel rahatsızlığı olan kişilerin oturarak yüksek ağırlıkla yapmaması ve dikkatli bir şekilde yapılması tavsiye edilir veya oturarak yapılabilecek başka hareketleri tercih etmelilerdir. Ön kaslarımız için faydalı bir egzersizdir.
Dumbell Curl Nasıl Yapılır?
Her iki elimize kendimize uygun setimizi tamamlayabileceğimiz ağırlık seçilmelidir. Ayaklar dik, bel dil bir biçimde durulur. Ayaklar kalça hizasında açılır. Her iki kolda sabit bir şekilde tutulur. Ağırlıklar döndürülerek yukarı kaldırılır. Tepe noktada kas hissedilir ve sıkılır. Yavaş ve hissederek kas odaklı aşağı indirilir aynı pozisyona geri gelinir. Hareketi yaparken öne doğru eğilmemeliyiz. Sırtımız düz bir konumda olmalı belimize yük binmemeli. Ayaklarımız yan yana bir biçimde olursa bel bölgemizden momentum alıp kaslarımız tam anlamı ile aktive edemeyiz.
Dumbell Curl Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır?
Ön kol kası olan brachioradialis kasını çalıştırır. Brachioradialis kol kemiğinin üzerinde bulunur Radius ön kol kemiğinin ucuna bağlanır. Ön kol hacmini bu kas belirler. Hareketi ön kol kısmında iki farklı kas grubuna ayrılan kasları çalıştırmakta. Biceps brachi short head yani kısa olan baş kısım. Ön kol kasının vücudun iç kısmında bulunan kısa olanıdır. Kürek kemiğinden başlamaktadır. Radius kemiğine bağlanır.
Biceps brachi long head uzun ön kol kasının dış kısmında bulunan kas grubudur.
Dumbell Curl Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Dumbell Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılır?
Hummer Curl
Concentratşon Curl
Barbell Curl
Seated Dumbell Curl
Biceps Curl Machine
Ez bar Curl
Incline Dumbell Curl
Hing Pulley Cable Curl
Cable Curl
Preacher Curl
Dumbell Curl Faydaları Var Mıdır?
Bu hareket sporcular için üst vücut antrenmanı olarak yüksek kas kazanımı ve güç, dayanıklılık kazanımında yüksek fayda sağlamaktadır. Kas hacmini ve yoğunluğunu artıran bir egzersizdir. Egzersiz ön kol için faydalı bir harekettir. Vücut simetrisini sağlar, eş gelişmeyen kasların gelişimini eşitler. Pump etkisini artırır. Kavrama gücünü geliştirir. Ön kol kasını ve biceps kasını geliştirir.