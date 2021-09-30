Dumbbell squat nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell squat hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Dumbbell squat nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell squat hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Hangi Kası Çalıştırır#Nereyi Çalıştırır#Dumbbell Squat

Dumbell squat hareketi en çok merak edilen egzersizlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Sizin için dumbell squat hareketinin ne demek olduğunu, faydalarının neler olduğunu, nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını ve hangi kas gruplarını çalıştırdığını, alternatiflerinin neler olduğunu derledik.

Haberin Devamı

Dumbell squat hareketi vücudumuzun gücünü ve direncini artıran ana egzersizlerin başında gelmektedir. Bacak kaslarımızı çalıştırır, ön bacak kasları, arka bacak kasları, yan ve iç bacak kaslarını da çalıştıran dumbell squat egzersizi yardımcı olarak çalıştırdığı kas grupları omuz, kol,ve karın gibi bölgelerdir. Birçok spor dalında sporcuların güçlenmek adına yaptığı harekettir. Dumbell squat hareketi patlayıcı güç ve dayanıklılığı artırmaktadır. Kavrama gücünü de artırır.

Dumbell Squat Nerdir?

Dumbell squat egzersizi iki adet dumbell ile yapılmaktadır. Dumbelller iki elimizle birbirine paralel bir şekilde tutularak. Dik bir şekilde durarak çömelip kalkmayla tamamlanan bir egzersizdir. Çok fazla imkanı olmayıp ama herkesin yapabileceği bir egzersizdir dumbell squat hareketi. Barbell squat hareketinde denge problemi varsa dumbell squat egzersizi sizin için daha iyi olacaktır. Dumbell squat ön bacak gelişimi için yeterli bir egzersizdir.

Dumbell Squat Ne İşe Yarar?

Dumbell squat egzersizi bacak kasları için oldukça faydalı bir egzersiz olmuştur. Bacak kaslarını aktive eder ve geliştirir aynı sırada kasların güçlenmesini sağlamaktadır. Bacak kasları yanı sıra kol kasları, trapez kaslarını, omuz kaslarını ve core bölgesi olan karın kaslarını da çalıştırmaktadır. Bacak kaslarının güçlenmesi ve dayanıklılığı artırır. Hatta büyüme hormonunu artırmaktadır.

Dumbell Squat Hareketi Nasıl Yapılır?

İlk olarak yapacağınız ağırlık belirleyin size en uygun olanı seçiniz. Harekete başlamadan önce ağırlıksız bir şekilde veya hafif bir ağırlıkla ısının. İki adet dumbellı sıkıca kavrayın. Dumbeller birbirine paralel olacak şekilde bacaklarınıza sürtmeden tutun. Ayaklarınız omuz genişliğinde açın. Ayak parmaklarınız yeri kavrasın ve ayaklarınız dışa doğru açık olasun. Dik bir pozisyonda kalın. Yavaşça bacaklara odaklı bir şekilde aşağıya çökün. Üst bacak kemikleriniz yere paralel olsun. Tekrar kontrollü bir biçimde ayağa kalkın. Nefes alışverişinizi düzenleyin bu sizin performansınızı artıracaktır. Hareket formuna dikkat edin.

Dumbell Squat Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbell squat egzersizi ilk olarak bacak kaslarını çalıştırmaktadır. Ana olarak arka bacak kaslarını çalıştıran bu egzersiz şu kasları çalıştırır; Rectus femoris, leğen kemiğinden diz kapağına uzanan kas, Vatus lateralis ön bacak kemiğinden diz kapağına kadar uzanan kas grubu, Vatus mediali ve Vatus intermedius kaslarını çalıştırmaktadır. Kalça kaslarını çalıştırır. Bunlar Gluteus maximum ve Priformis gibi kasları çalıştırır.

Yardımcı olarak çalıştırdığı kas grupları ise arka bacak kas grupları hamstring kasıdır. Biceps femoris, Semitendinosus, gastrocmeniustriceps gibi kasları yardımcı ikincil grup olarak çalıştırmaktadır.

Üçüncül olan yardımı kas grupları ise kalflardır. Omuz kasları, trapez kasları ve ön kol, arka kol kaslarını da stres altına sokarak çalıştırmaktadır.

Dumbell Squat Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Harekete uygun ağırlık seçilmeli.

Haberin Devamı

Bacaklar omuz genişliğinde açılmalı.

Haberin Devamı

Hareket formuna dikkat edilmeli.

Nefes alışverişe dikkat edilmeli.

Bel ve omuz bölgesi korunmalı.

Hareket esnasında karşıya bakılmalı.

Dumbell Squat Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Barbell Squat

Hack Squat

Sumo Squat

Lunges

Barbell Lunges

Dumbell Lunges

Leg Press

Leg Curl

Deadlifth

Leg Curl Raise

Romanian Deadlifth

Kalf Machine

Dumbell Squat Faydaları Var mıdır?

Dubell Squat egzersizi ön bacak kasların gelişimi için çok faydalıdır. Arka bacak iç bacak ve yan bacak gelişiminde fayda sağlamaktadır. Kalf kaslarını geliştirir. Karın kaslarını geliştirmekte bu hareket bacak kaslarını güçlendirir ve bedensel dayanıklılığı artırır. Aynı zamanda büyüme hormonlarını artırmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hangi Kası Çalıştırır#Nereyi Çalıştırır#Dumbbell Squat