Dumbbell shoulder press nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell shoulder press hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Dumbbell shoulder press hareketinde ağırlığın her iki ele birbirinden bağlantısız alınması kolda ki dengeyi arttırır. Negatif kasılmalar sayesinde de arka kol kaslarını da güçlendirir.

Dumbbell Shoulder Press Nedir?

Dumbbell Shoulder Press egzersizi omuz kasları için çok önemli egzersizler arasında yer alır. Diğer ismi ile dumbbell omuz press egzersizi, vücuda paralel olarak, çene seviyesinde bulunan dumbbell’ları yukarı doğru iterek yapılan orta omuz yani lateral deltoid egzersizidir.

Dumbbell Shoulder Press Ne İşe Yarar?

Dumbbell Shoulder Press, omuz kaslarını geliştirmeye yarayan bir egzersizdir. Oturarak yapılan versiyonunda daha yüksek ağırlıklara girilebilirken, ayakta yapılan versiyonlarında ise bel ve sırt kasları negatif bir şekilde çalışır ve vücut dengesinin artmasına da yardımcı olur.

Dumbbell Shoulder Press Nasıl Yapılır?

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Öncelikle ayaklarınız yere düz basacak şekilde arkası dik bir bench’e oturarak, sırtınızı yaslamanız gerekir. Bir çift dumbbellı omuz hizasında tutarak avuçlarınız ileri dönük dirsekleriniz omuz hizasının biraz altında olduğu zaman başlamanız gerekir. Ağırlıkları doğrudan yukarı kaldırarak dirsekler tam olarak açılmadan önce durmanız gerekir. Daha sonra da üst kollarınız yere paralel ya da biraz daha aşağı doğru gelene kadar dumbbell’ları kontrollü ve dikkatli bir şekilde indirmeniz gerekir. Ağırlıklar neredeyse kulak hizasında olmalıdır.

Dumbbell Shoulder Press Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbbell Shoulder Press, omuz ve omuz kaslarını çok iyi bir şekilde çalıştırır. Vücudun dış tarafına bakan orta omuz kası deltoid lateral (middle) headdır. Scapula kürek kemiği ve Clavicle köprücük kemiğinden başlar. Humerus üst kol kemiğinde Brachialis’in (bicepslerin altında yer alan kas) başlangıcına kadar devam eder. Dumbbell shoulder press hareketinin de ana taşıyıcı kasıdır. Deltoid anterior head ismi verilen vücudun ön kısmına doğru bakan bir omuz kasıdır. Clavicle köprücük kemiğinden başlayarak ve Humerus üst kol kemiğine doğru bağlanır. Yandan bakıldığı zaman omuza hacim kazandıran ön omuz kası olarak görülür. Orta omuz kası kadar fazla olmasa da oldukça etkili bir şekilde çalışır. Bu hareketle arka kol kasınızı da çalıştırabilirsiniz.

Dumbbell Shoulder Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Dumbbell Shoulder Press yaparken birden çok fazla ağırlık kaldırmamaya ve vücudunuzun dengesini sağlamadan ani hareketler yapmamaya dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle vücudunuzun kolay taşıyabileceği ağırlıkları kaldırarak zamanla ağırlığı arttırabilirsiniz.

Dumbbell Shoulder Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Dumbbell Shoulder Press hareketine alternatif olarak Arnold Press yapılabilir. Makine omuz press, makinesinde yapılan, uygulaması çok kolay ve üç parçadan oluşan omuz kaslarının tamamını geliştiren bir omuz egzersizidir. Bu egzersiz de Dumbbell Shoulder Press egzersizine alternatif olarak yapılabilir.

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Dumbbell Shoulder Press Faydaları Nelerdir?

Dumbell Shoulder Press, omuz kaslarının çok iyi bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. Shoulder dumbbell press egzersizlerinde dumbell’ları biraz daha yavaş bir şekilde yere indirirseniz ağırlığa karşı direnç göstereceği için arka kol kasları etkin bir şekilde çalışabilir. Hızlı indirişler yaparsanız da gelişim gözlenmez. Shoulder dumbbell press koldaki dengeyi arttırır. Negatif kasılmalar sayesinde de arka kol kaslarını da güçlendirir. Güçlü kollara ve omuzlara sahip olmak isteyen kişilerin yapması gereken egzersizler arasında yer alır.