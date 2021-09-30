Dumbbell lateral raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell lateral raise hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Miçotakisten Türkiye açıklaması Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Yine Murat Özdemir yine olay Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...Yine Murat Özdemir yine olay! Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...#Murat Özdemir
Türk futbol tarihinde böyle maç yok Rakipler için korkutucu..."Türk futbol tarihinde böyle maç yok! Rakipler için korkutucu..."#Beşiktaş
3 şirket daha duyurdu... İngiltereden arka arkaya iflas haberleri3 şirket daha duyurdu... İngiltere'den arka arkaya iflas haberleri! #Ofgem
Eşini vahşice öldürdü, ardından PKKya koştuEşini vahşice öldürdü, ardından PKK'ya koştu!#Kadın Cinayeti
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri

Dumbbell lateral raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell lateral raise hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Dumbbell Lateral Raise#Dumbbell Lateral Raise Nedir#Dumbbell Lateral Raise Faydaları
Dumbbell lateral raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Dumbbell lateral raise hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Dumbell side lateral (Omuz Yana Açış), genellikle omuzlarını genişletmek isteyenler tarafından tercih edilen çok etkili bir vücut geliştirme hareketidir. Çalıştırdığı bölgeler ise, yan omuz, omuz başları ve trapez kaslarıdır. Ayakta ya da oturarak da bu hareketler yapılabilir. Vücut geliştirmeye yeni başlayanlar kişiler için çok zor bir harekettir. Dumbbell lateral raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır sizler için derledik.

Haberin Devamı

Vücut geliştirmek için yapabileceğiniz pek çok farklı hareket bulunuyor. Her hareketin de kendine göre farklı bir özelliği ve çalıştırdığı bölgeler bulunuyor.

Dumbbell Lateral Raise Nedir?

Dumbbell lateral raise, diğer bir adı ile omuzları yanı açış hareketi omuzlarını geliştirmek ve güçlendirmek isteyen kişilerin yapması gereken bir harekettir. Bu hareket oturarak ya da ayaktayken yapılabilir.

Dumbbell Lateral Raise Ne İşe Yarar?

Dumbbell Lateral Raise hareketi, omuzları geliştirmeye ve güçlendirmeye yarar. Özellikle de vücut geliştirme sporu ile ilgilenen kişiler bu hareketi sıkça yapar. Lateral raise, orta omuzu geliştiren en iyi fitness hareketleri arasında yer alır.

Dumbbell Lateral Raise Nasıl Yapılır?

Dumbbell Lateral Raise yapmak için uygun bir ağırlıkta iki tane dumbell alınır. Eğer bu hareket ayakta yapılacaksa bacaklar omuz genişliğinde açılır. Vücudun ise, dik bir şekilde karşıya bakmalısu gerekir. Bu hareket sırasında dizler hafif bir şekilde bükülebilir. Belinizden güç alarak sırtımızı sakatlamamak için dik durmak çok önemlidir. Yere sağlam basarak vücudunuzu dik bir hale getirdikten sonra elinize aldığınız dumbelları nefes verilerek omuz hizasına doğru kaldırabilirsiniz. Bu dambelları kaldırırken dirsekler hafif bir şekilde bükülür. Bu hareketteki asıl amaç, dirsekleri omuz hizasına getirmektir.

Dumbellar kaldırıldıktan sonra 1 saniye kadar o şekilde bekleyerek yavaş bir şekilde, nefes alarak yere indirilir. Kalbinizi fazla yormamak için nefes alıp vermeye özen göstermeniz gerekir. Bu hareket eğer oturarak yapılacaksa sırtın bir yere dayanması ya da serbest ama dik olması gerekir. Yine aynı şekilde nefes vererek, dirsekleri hafif kırarak dumbellar omuz hizasına kadar yavaşça kaldırılır. Dumbellar, 1 saniye havada kaldıktan sonra, yavaş bir şekilde nefes alarak aşağı indirilir. Her iki durumda da vücudumuzun sabit olması ve sadece kolların hareket etmesi gerekir. Belden güç alarak bu hareketi yapmak sakatlanmaya neden olabilir.

Haberin Devamı

Dumbbell Lateral Raise Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbell side lateral (Omuz Yana Açış) hareketi, özellikle de omuzlarını genişletmek isteyenlerin yaptığı etkili bir vücut geliştirme hareketidir. Bu hareketin çalıştırdığı bölgeler ise, yan omuz, omuz başları ve trapez kaslarıdır. İsteğe göre ayakta ya da oturarak yapılabilir. Nasıl yağıldığı nerelerin çalışacağını etkiler. Vücut geliştirmeye yeni başlayan kişiler için çok zor bir harekettir. Sakatlanma yaşamamak için dikkatli olmak gerekir.

Haberin Devamı

Dumbbell Lateral Raise Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dumbbell Lateral Raise hareketi yaparken dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu hareket kimi zaman ciddi bel sakatlanmalarına yol açabilir. Hareket oturularak yapılacaksa sırtın mutlaka bir yere dayalı olması gerekir. Eğer ayakta yapılacaksa da vücudun dik olmasına dikkat edilmesi gerekir. Dumbelları kaldırıp indirirken birer saniye bekleyerek nefes almanız kalbinizin yorulmaması için gereklidir.

Dumbbell Lateral Raise Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Haberin Devamı

Dumbbell Lateral Raise hareketine alternatif olarak Dumbbell side lateral raise, Standing lateral raise, Dumbbel lateral raise, Seated lateral raise ve Lateral raises'dır.

Dumbbell Lateral Raise Faydaları Var mıdır?

Dumbbell Lateral Raise, orta omuz kaslarını çalıştırmaya yardımcı olur. Bu hareket, orta omuzu geliştirmeye yardımcı olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dumbbell Lateral Raise#Dumbbell Lateral Raise Nedir#Dumbbell Lateral Raise Faydaları