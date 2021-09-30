Dumbbell lateral raise nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell lateral raise hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Vücut geliştirmek için yapabileceğiniz pek çok farklı hareket bulunuyor. Her hareketin de kendine göre farklı bir özelliği ve çalıştırdığı bölgeler bulunuyor.

Dumbbell Lateral Raise Nedir?

Dumbbell lateral raise, diğer bir adı ile omuzları yanı açış hareketi omuzlarını geliştirmek ve güçlendirmek isteyen kişilerin yapması gereken bir harekettir. Bu hareket oturarak ya da ayaktayken yapılabilir.

Dumbbell Lateral Raise Ne İşe Yarar?

Dumbbell Lateral Raise hareketi, omuzları geliştirmeye ve güçlendirmeye yarar. Özellikle de vücut geliştirme sporu ile ilgilenen kişiler bu hareketi sıkça yapar. Lateral raise, orta omuzu geliştiren en iyi fitness hareketleri arasında yer alır.

Dumbbell Lateral Raise Nasıl Yapılır?

Dumbbell Lateral Raise yapmak için uygun bir ağırlıkta iki tane dumbell alınır. Eğer bu hareket ayakta yapılacaksa bacaklar omuz genişliğinde açılır. Vücudun ise, dik bir şekilde karşıya bakmalısu gerekir. Bu hareket sırasında dizler hafif bir şekilde bükülebilir. Belinizden güç alarak sırtımızı sakatlamamak için dik durmak çok önemlidir. Yere sağlam basarak vücudunuzu dik bir hale getirdikten sonra elinize aldığınız dumbelları nefes verilerek omuz hizasına doğru kaldırabilirsiniz. Bu dambelları kaldırırken dirsekler hafif bir şekilde bükülür. Bu hareketteki asıl amaç, dirsekleri omuz hizasına getirmektir.

Dumbellar kaldırıldıktan sonra 1 saniye kadar o şekilde bekleyerek yavaş bir şekilde, nefes alarak yere indirilir. Kalbinizi fazla yormamak için nefes alıp vermeye özen göstermeniz gerekir. Bu hareket eğer oturarak yapılacaksa sırtın bir yere dayanması ya da serbest ama dik olması gerekir. Yine aynı şekilde nefes vererek, dirsekleri hafif kırarak dumbellar omuz hizasına kadar yavaşça kaldırılır. Dumbellar, 1 saniye havada kaldıktan sonra, yavaş bir şekilde nefes alarak aşağı indirilir. Her iki durumda da vücudumuzun sabit olması ve sadece kolların hareket etmesi gerekir. Belden güç alarak bu hareketi yapmak sakatlanmaya neden olabilir.

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Dumbbell Lateral Raise Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbell side lateral (Omuz Yana Açış) hareketi, özellikle de omuzlarını genişletmek isteyenlerin yaptığı etkili bir vücut geliştirme hareketidir. Bu hareketin çalıştırdığı bölgeler ise, yan omuz, omuz başları ve trapez kaslarıdır. İsteğe göre ayakta ya da oturarak yapılabilir. Nasıl yağıldığı nerelerin çalışacağını etkiler. Vücut geliştirmeye yeni başlayan kişiler için çok zor bir harekettir. Sakatlanma yaşamamak için dikkatli olmak gerekir.

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Dumbbell Lateral Raise Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dumbbell Lateral Raise hareketi yaparken dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu hareket kimi zaman ciddi bel sakatlanmalarına yol açabilir. Hareket oturularak yapılacaksa sırtın mutlaka bir yere dayalı olması gerekir. Eğer ayakta yapılacaksa da vücudun dik olmasına dikkat edilmesi gerekir. Dumbelları kaldırıp indirirken birer saniye bekleyerek nefes almanız kalbinizin yorulmaması için gereklidir.

Dumbbell Lateral Raise Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

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Dumbbell Lateral Raise hareketine alternatif olarak Dumbbell side lateral raise, Standing lateral raise, Dumbbel lateral raise, Seated lateral raise ve Lateral raises'dır.

Dumbbell Lateral Raise Faydaları Var mıdır?

Dumbbell Lateral Raise, orta omuz kaslarını çalıştırmaya yardımcı olur. Bu hareket, orta omuzu geliştirmeye yardımcı olur.