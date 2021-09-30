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Dumbbell kickback nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell kickback hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Dumbbell Kickback#Dumbbell Kickback Faydaları#Dumbbell Kickback Nasıl Yapılır

Kol kaslarını geliştirmek için, yapılan pek çok egzersizin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber kol kaslarının geliştirilmesi adına yapılan egzersizlerin bazı püf noktaları, yararları gibi önemli hususları bulunmaktadır. Kol kaslarını geliştirmek için yapılan hareketlerden birisi dumbbell kickback hareketidir. Peki dumbbell kickback nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Dumbbell kickback hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır tüm detayları ile derledik.

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Arka kol hareketleri içerisinde yer alan dumbbell kickback hareketi; triceps kaslarını çalıştırıp, kol kaslarının gelişmesine yardımcı olan sıkı kol egzersizi içerisinde bulunur. Kol kasları açısından oldukça faydalı bir kas hareketidir.

Dumbbell Kickback Nedir?

Dumbbell kickback hareketi; dumbbell kullanıp, bir ayak bench üstündeyken veya ayaktayken, üst vücudu yere doğru eğerek, dik duran ön kolu, yere paralel şekilde getirip yapılan egzersizdir. Bu hareket arka kol kaslarını geliştirmektedir.

Dumbbell Kickback Ne İşe Yarar?

Dumbbell kickback hareketi; arka kol triceps kaslarını çalıştırmaktadır. Bununla beraber Leteral Head bölgesi adına daha aktif şekilde çalışır. Triceps kasları güçlendikçe dirseklerin ve omuzların stabilitesi artar.

Dumbbell Kickback Nasıl Yapılır?

Dumbbell kickback hareketinin yapımı için;

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- Sağ ele dumbbell alınmalıdır. Daha sonra sol diz ile sehpanın üstüne diz çökülmeli ve vücut sol kol ile desteklenmelidir.

- Sağ üst kol ve gövde, yere paralel şekilde olmalıdır. Bu şekilde sağ dirsek, 90 derecelik açıyla bükülmelidir. Dumbbell dirseğin altında olmalıdır.

- Sağ üst kol sabit tutulmalı ve sağ kol düz olana dek geriye uzatırken nefes verilmelidir.

- Bu şekilde bir saniye kadar beklenmelidir.

- Dumbbel yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna indirilmelidir. Bu sırada nefes alınmalıdır.

- Bütün bu aşamalar aynı şekilde sol kol için de yapılarak hareket tamamlanmalıdır.

Dumbbell Kickback Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Dumbbell kickback hareketinin çalıştırdığı kaslar;

- Medial Head,

- Long Head,

- Lateral Head şeklindedir.

 Dumbbell Kickback Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dumbbell kickback hareketi yapılırken, dumbbell doğru kullanılmalı ve hareket olabildiğinde hatasız yapılmalıdır.

Dumbbell Kickback Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Dumbbell kickback hareketine alternatif şekilde one arm over head tricep extension hareketi yapılabilir. Bunun dışında yapılabilecek diğer alternatif seçenekler;

- Seated Triceps Press,

- Lying Barbell Triceps Extension,

- Standing One Arm Triceps Extensions,

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- Triceps Bench Dips şeklindedir. Bu hareketler yapılarak, kol kaslarının güçlenmesi sağlanabilir. Bu hareketlere dair bilgilere ise İnternet üzerinden ulaşmak mümkündür.

Dumbbell Kickback Faydaları Var mıdır?

Dumbbell kickback faydalarının kol kasları açısından çok fazla olduğunu belirtmek gerekir. Kol kaslarının şekilli ve daha güçlü olmasını isteyen kişiler, her türlü kol kası egzersizini yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra dumbbell kickback hareketi, kol kasları açısından oldukça faydalı bir harekettir. Dumbbell kickback egzersizi; triceps kasları, medial, long ve lateral head olmasına karşın daha çok leteral head kısmı adına aktif bir biçimde çalışmaktadır.

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Dumbbell kickback egzersizi; triceps gelişimi adına yapılan incelemeler sonucuna göre triceps kaslarına en güzel etki eden hareketlerin içerisinde ikinci sırada bulunmaktadır. Dumbbell kickback hareketi, bilimsel şekilde ispatlanmış olan en iyi egzersizler içerisindedir. Kuvvet ve güç kazanmanın dışında kickback hareketi yapıp, kolların daha estetik ve hacimli görünmesine yardımcı olunabilir.

Kuvvetli triceps kasları; omuz ve dirsekleri hareket ettirdiğinden omuz eklemlerini stabilize eder. Triceps kasları kuvvetlendikçe dirsek ve omuzların stabilitesi artar. Dumbbell kickback hareketi; yüzme, itme, kürek çekme, boks gibi üst vücut sporları için vücudun kullanılmasını basit hale getirir.

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