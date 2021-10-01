Dumbbell Hammer Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dumbbell Hammer Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Haberin Devamı

Dumbbell hammer curl, başlangıç seviyesinde yapılabilen hareketlerden biridir. Dumbbell kullanılarak yapılan hareketlerden biri olduğu için vücudun taşıyabileceği doğru ağırlıkların kaldırılması önemlidir. Aksi taktirde vücutta kalıcı ve ciddi sakatlanmalara yol açabilir.



Dumbbell Hammer Curl Nedir?



Dumbbell hammer curl, fitness yapan kişiler tarafından sıkça tercih edilen bir ön kol egzersizidir. Bu egzersiz dumbbell kullanarak, avuç içleri birbirine bakar halde tutularak yapılan bir harekettir. Egzersiz esnasında dirsekler sabit tutularak ön kol kaslarının çalışması ve gelişmesi amaçlanır.



Dumbbell Hammer Curl Ne İşe Yarar?



Sporcular için kol kaslarının güçlü ve gösterişli olması oldukça önemlidir. Bu nedenle ön kolların güçlenmesi ve kasların belirginleşmesi için dumbbell hammer curl hareketi yapılmaktadır. Doğru, düzenli ve sürekli yapıldığı zaman pazı hacmini arttırarak kas dayanıklılık seviyesini yükseltir. Ayrıca diğer hareketleri daha kolay şekilde yapmaya yardımcı olur.



Dumbbell Hammer Curl Nasıl Yapılır?



Bu hareketi yapabilmek için öncelikle taşınması gereken doğru ağırlıklar belirlenmelidir. Ardından her iki ele aynı kilogramdaki dumbbelllar alınmalıdır. Avuç içleri içeri bakacak şekilde durduktan sonra ayakların omuz genişliğinde açılması gerekir. Dirseklerin sabit tutulduktan sonra ağırlıklar omza doğru kaldırılır. Belirlenen tekrarlarda yapılan bu egzersizde, bir set bitene kadar ağırlıklar değiştirilmez. Ancak ilk çalışılan hareket olduğunda ağırlık arttırarak tekrar yapılması kasları daha kolay şekilde güçlendirir.



Dumbbell Hammer Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Yapılan egzersizlerin doğrudan gelişim gösterdiği yerler birincil olarak çalışır. Bunun yanında diğer kasların gelişmesine fayda sağladığı için ikincil olarak belirlenen kas grupları bulunur. Dumbbell hammer curl egzersizinde birincil çalışan kaslar ön kolda yer alır. Tıpta bu kasın ismi Brachioradialis olarak geçer.



Harekette ikincil olarak çalışan kaslar yine kolda bulunan biceps brachii short head ve biceps brachii long head'dir. Ayrıca bu egzersiz sırasında biceps kaslarının altında bulunan brachialis kası da aktif olarak çalışmaktadır.



Dumbbell Hammer Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Bir egzersizin vücuda fayda sağlaması için öncelikle doğru şekilde yapılması gerekir. Dumbbell hammer curl hareketinde dirseklerin sabit tutulması, bileklerin bükülmemesi önemlidir. Aksi taktirde çalışan kas gruplarında ve bileklerde sakatlanmalara, lif kopmalarına neden olabilmektedir.



Dumbbell Hammer Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Spor esnasında sürekli aynı hareketleri yapmak yerine aynı kas gruplarını çalıştıran farklı hareketlerin yapılması daha eğlenceli olur. Bu nedenle dumbbell hammer curl hareketini ayakta yapmak yerine oturarak yapmak farklı bir seçenek haline gelir. Cross body hammer curl, çift el hammer curl ve incline aalternating hammer curl alternatif olarak yapılabilecek diğer hareketler arasında bulunur.



Dumbbell Hammer Curl Faydaları Var Mıdır?



Dumbbell hammer curl, kollarda bulunan en önemli üç kas grubunun çalışmasını ve güçlenmesini sağlar. Bu durum hem spor esnasında hem de günlük yaşamda daha dayanıklı olmaya yardımcı olur. Ağırlıkların kaldırılmasını kolaylaştırırken, vücudun gelişen diğer bölgelerine uyum sağlayarak orantılı bir görünüm oluşturur.



Dumbbell hammer curl hareketini yapmak, kollarda bulunan fazla yağların erimesine yardımcı olur. Pazıları kısa sürede belirgin hale getirdiği için fitness yapan kişilere motivasyon sağlar. Genellikle dört setten ve on tekrardan oluşan bu hareket sayesinde kollar güçlenerek kilo alıp verme durumuna göre etin sıkılaşmasını sağlar.