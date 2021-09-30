Dumbbell Floor Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dumbbell Floor Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?

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Dumbell floor press egzersizi, en temel göğüs hareketleri arasında yer alır. Hatta bu egzersiz için bench press egzersizinden bile çok daha iyidir.



Dumbbell Floor Press Nedir?



Dumbbel Floor Press, genellikle bench press’te kaldırdığı ağırlığın arttırılması amacı ile yapılır. Diğer göğüs hareketlerine göre etki alanı çok daha kısıtlıdır. En etkili göğüs hareketleri arasında yer alır. Bench press hareketinde kolu tam uzatamadığınız için sıkılaşmayı tam olarak sağlayamazsınız.



Dumbell Floor Press Ne İşe Yarar?



Dumbell Floor Press hareketi, göğüs kaslarının en etkili şekilde çalışmasını sağlayan egzersizdir. Dumbbell press egzersizinde, bench press egzersizinde olduğu gibi deltoids anterior (ön omuz) ve triceps (arka kol) kası itişe genellikle çok fazla dahil olmaz. Bu hareket, göğüs kaslarının çalışmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur.



Dumbell Floor Press Nasıl Yapılır?



Dumbell floor press egzersizi şu şekilde yapılır;

Dumbbel Floor Press, genellikle bench press’te kaldırılan ağırlığın arttırılması için yapılır.

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Bu egzersizi yapmak için öncelikle yere matınızı sererek

Sırt üstü uzanmanız gerekir. Ardından da dambılları iki yanınıza koymalısınız.

Dambılları elinize alarak göğsünüzün hizasına kadar havaya kaldırmanız gerekir.

Yavaş bir şekilde elinizdeki dambılları üst kollarınız ile yer arasında çok az bir mesafe kalana kadar yere indirmeniz gerekir.

Dambılları tekrar başlangıç pozisyonunuza getirene kadar havaya kaldırmalısınız.

Seti tamamlayana kadar aynı şekilde bu harekete devam etmeniz gerekir.

Dumbell Floor Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Pectoralis major (göğüs)

Anterior Deltoid (omuz kasları)

Up Pectoralis major (üst göğüs)

Triceps (arka kol)

Pectoralis minör (küçük göğüs kası)

Dumbell Floor Press Hareketi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Dumbell Floor Press Hareketi yaparken ağırlıkları yavaş yavaş arttırmaya ve hareketleri yavaş yapmaya özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda bu hareket çeşitli omuz, sırt ve göğüs sakatlıklarına neden olabileceği için öncelikle alıştırma yapmak için bu hareketi ağırlıksız olarak yapmaya özen göstermeniz gerekir.



Dumbell Floor Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Dumbell floor press hareketine alternatif olarak Dumbbell fly ve Bench press egzersizini tercih edebilirsiniz.



Dumbell Floor Press Hareketinin Faydaları Var mıdır?

Dumbell press egzersizi, en temel göğüs hareketleri arasında yer alır. Bu hareketin en güzel yanı ise serbest ağırlık egzersizi olmasıdır. Bu sayede ağırlık eşitsizliği yaşamadan aynı seviyede bulunan göğüs kaslarının gelişmesine katkıda bulunur ve güç dağılımı da bu sayede eşit olur.

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Göğüs kaslarının gelişmesi için, göğüs hareketleri sonucunda Pectoralis major kas gurubunun da çalışması gerekir. Göğüs geliştirme hareketlerinden, Dumbell press egzersizini yaparak göğüs kaslarınızın da daha çok gelişmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda itme kuvvetiyle Press (baskı) yaparken ayrıca da sıkıştırma yapar.

Arka Kol Kasları (Triceps): Arka kol kasının iç ve alt tarafının ikincil grupta çalışmasını sağlamak için Dumbell Press, doğru yapılması durumunda genel olarak arka kol kasları için de çok etkili hareketler arasında yer alır.

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Pectoralis Minor Kası: Göğsün alt tarafında bulunan küçük bir kas grubudur. Dumbell press, Pectoralis Minör kasının da çalışmasını önemli ölçüde hızlandırır. Bu sayede üst göğüs kasını gelişirken, altta yer alan göğüs kasını da geliştirerek göğsün hacim kazanmasını sağlar.