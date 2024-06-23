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Düğüne ara verdiler, milli maçı izlediler

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#EURO 2024#A Milli Takım#Düğün
Düğüne ara verdiler, milli maçı izlediler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:22

Erzurum’un Oltu ilçesinde hayatlarını birleştiren Nurhan-Uğur Uysal çifti, düğüne 90 dakika mola verip sahneye kurulan dev ekranda davetlilerle birlikte A Milli Takımımız’ın Portekiz’le oynadığı EURO 2024 maçını izledi.

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Erzurum’un Oltu ilçesinde dünya evine giren Nurhan (27) İle Uğur Uysal (27) çifti, milli maç heyecanını da birlikte yaşadı.

Dün saat 19.00’da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım’ın Portekiz’le oynadığı maça odaklandı.

Düğüne ara verdiler, milli maçı izlediler

İlk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenen milliler, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 yenildi.

Hakemin maçın bitiş düdüğünün ardından ise gelin-damat ve davetliler, düğüne kaldığı yerden devam etti.

"Yensek de yenilsek de kalbimiz milli takım için atıyor" diyen çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

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#EURO 2024#A Milli Takım#Düğün

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