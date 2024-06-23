Düğüne ara verdiler, milli maçı izlediler

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Erzurum’un Oltu ilçesinde dünya evine giren Nurhan (27) İle Uğur Uysal (27) çifti, milli maç heyecanını da birlikte yaşadı.

Dün saat 19.00’da başlayan maçla birlikte düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda, A Milli Takım’ın Portekiz’le oynadığı maça odaklandı.

İlk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenen milliler, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 yenildi.

Hakemin maçın bitiş düdüğünün ardından ise gelin-damat ve davetliler, düğüne kaldığı yerden devam etti.

"Yensek de yenilsek de kalbimiz milli takım için atıyor" diyen çift ve davetliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.