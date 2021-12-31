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"Düdüğü Rosier’in eline verseydi..."

#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Türkiye Kupası
Düdüğü Rosier’in eline verseydi...

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenilerek kupaya veda eden Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, maçın hakemi Ali Şansalan’a büyük tepki gösterdi.

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Yayıncı kuruluşa telefonla bağlanan Başkan Ekmekçioğlu, 79'uncu dakikada Rosier'in ceza sahasında Naderi'yi düşürdüğü net pozisyonda penaltılarının verilmediğini söyleyerek, hem Hakem Şansalan'ı hem de Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) sert sözlerle eleştirdi. "Futbolda her sonuç vardır ama en önemlisi bizim için adalettir ama maçta bundan yoksun kaldık" mesajı veren Özgür Ekmekçioğlu, "Ali hoca bunu nasıl görmedi, şaşkınlık içerisindeyiz. Trabzon maçında geldi, iki hafta sonra yine aynı hakem. Bu süreçte hakem hatalarıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu kadar olmaz dediğimiz bir maç oldu" dedi.

"Ali hocanın ne yapmak istediğini anlamadık" diyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu şöyle konuştu: "Düdüğü Rosier'in eline verseydi, o karar verseydi bu kadar olurdu zaten. Artık gerçekten camiamız da taraftar da Türk futbolunu izleyen herkes de bu konulardan çok şikayetçi. Kaç haftadır hakem hataları oluyor. Kulüpler Birliği'nde bir karar aldık, "İlk yarının sonuna kadar konuşmayacağız' diye. Sözümüzü de tuttuk ama burası da Altay Spor Kulübü. 100 yılı aşkın tarihi olan, iki kez Türkiye Kupası kazanmış bir kulüp. Bu şekilde kaybetmek bizi çok üzdü. Ülkenin en ihtiyacı olan şey adalet. Biz şimdi MHK'ya nasıl güven duyup maçlarımıza çıkacağız. Böyle olacaksa verelim bir kağıt kalem MHK'nın eline, yazsınlar skorları bitirelim ligi. Böyle iş mi olur? Biz burada adalet, emek savaşı veriyoruz. Hak edenin kazanması gerekiyor."

"BİZİM VAY HALİMİZE"

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Altay Başkanı Ekmekçioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve MHK'ya hakemler konusunda daha doğru kararlar verilmesi yönünde çağrıda bulunarak, "Ali Şansalan hocaya çok büyük sitemlerimi iletiyorum. Umarım tekrar oturup maçı izler, tekrar değerlendirir. Süper Lig'in en gözde hakemlerinden biri böyle yapıyorsa bizim vay halimize. Sessiz kalıyoruz, saygı duyduğumuz için ama biz MHK'ya güvendiğimiz için böyle yaparken hiç yakışık almadı. MHK başkanı maçı tekrar izlesin. Böyle maç mı yönetilir?" diye konuştu. 

SON 4 MAÇTA AYNI HAKEMLER

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Altay'ın son 4 resmi müsabakasını 2 hakem yönetti. Siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'de 17'inci haftada deplasmanda oynadığı GZT Giresunspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, 18'inci haftada İzmir'deki Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çaldı. 19'uncu haftadaki Kasımpaşa deplasmanında tekrar Tugay Kaan Numanoğlu atanırken, kupadaki Beşikaş sınavında Ali Şansalan görev yaptı. Ali Şansalan, Trabzonspor maçında Karadeniz ekibinin Altay'a attığı ikinci golde elle müdahale beklentisi üzerine oyunu devam ettirerek eleştirilmişti.

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NADERİ: "YÜZDE 100 PENALTIYDI"

Altay'ın İranlık sol beki Mohammad Naderi, 79'uncu dakikada Rosier'in ceza sahasında kendisine yaptığı müdahalenin yüzde 100 penaltı olduğunu söyledi. Hakem Ali Şansalan tarafından aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gören Naderi, "Ne yazık ki hakem penaltı pozisyonunda bana sarı kart gösterdi. Neden sarı kart verdiğini anlamadım. Yüzde yüz penaltıydı. Maçtan sonra da hakemin yanına gittim ve tekrar izlemesini söyledim. Maçtan sonra da soyunma odasında izledim ve ben yüzde yüz penaltı olduğunu düşünüyorum" yorumu yaptı.

Mustafa Denizli: Bunları aşacağızAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.
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#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Türkiye Kupası

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