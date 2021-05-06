Duayenlerden amatör futbola destek

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada “Spor camiasının çok değerli hocaları yaptıkları bu güzel ziyaretle bizleri çok mutlu etti. Hocalarımıza İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü lokalimize Yaptıkları ziyaretten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Güvenç Kurtar da bir süredir İstanbul Gençlergücü camiasının içinde olduğunu ve bu kulübe manevi anlamda her zaman destek olacağını dile getirdi.

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