Duayenlerden amatör futbola destek
İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde çok önemli konukları vardı... Türk futbolunun duayen isimleri Güvenç Kurtar, Nezihi Tosuncuk ve Erhan Altın Güngören ekibinin lokalini ziyaret etti. Üç ünlü teknik adam, amatör spor kulüplerinin Türk futbolunun temel taşları olduğunu, herkesin amatör kulüplere destek olması gerektiğini belirttiler.
İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamada “Spor camiasının çok değerli hocaları yaptıkları bu güzel ziyaretle bizleri çok mutlu etti. Hocalarımıza İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü lokalimize Yaptıkları ziyaretten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
Güvenç Kurtar da bir süredir İstanbul Gençlergücü camiasının içinde olduğunu ve bu kulübe manevi anlamda her zaman destek olacağını dile getirdi.
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