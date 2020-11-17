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Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Dua Lipa FIFA 21’e geliyor

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Dua Lipa FIFA 21’e geliyor
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David Beckham’ın ardından pop şarkıcısı Dua Lipa, FIFA 21’e oynanabilir bir karakter olarak ekleneceği söylendi.

Bir veri madencisinin oyunun yazılım dosyalarından elde ettiği bilgilere göre oyuna katılacak diğer isimler arasında geçen gün aktardığımız gibi David Beckham’ın yanı sıra DJ Snake ve başka ünlü isimler de yer alacak. Önümüzdeki güncellemelerle yeni oynanabilir karakterlerin gelmesi oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

David Beckham’ın oyuna katılacağı bilgisini EA Sports FIFA Forums’ta paylaşan ponnyslakteriet adlı kullanıcı, zaten modeller de dâhil olmak üzere her şeyin oyuna eklendiğini, sadece EA’in bunları aktifleştirmesi gerektiğini söylemişti. Aynı şeyin diğer isimler için de geçerli olduğu düşünülüyor.

İkon kartlarıyla birlikte oyuncular, bu ünlü isimleri takımlarına dahil ederek hayallerinde takımı kurma fırsatına sahip olabilecek. Forumda paylaşılan bilginin şirket içinden birinin veya biriyle bağlantısı olan biri tarafından sızdırılmış bir bilgi olmasına olası gözüyle bakılıyordu. Şimdi ise veri madencili yapan kişilerin ortaya attığı iddialarla, varsayımlara kesin gözüyle bakılıyor.

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