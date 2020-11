Dua Lipa FIFA 21’e geliyor

Bir veri madencisinin oyunun yazılım dosyalarından elde ettiği bilgilere göre oyuna katılacak diğer isimler arasında geçen gün aktardığımız gibi David Beckham’ın yanı sıra DJ Snake ve başka ünlü isimler de yer alacak. Önümüzdeki güncellemelerle yeni oynanabilir karakterlerin gelmesi oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

David Beckham’ın oyuna katılacağı bilgisini EA Sports FIFA Forums’ta paylaşan ponnyslakteriet adlı kullanıcı, zaten modeller de dâhil olmak üzere her şeyin oyuna eklendiğini, sadece EA’in bunları aktifleştirmesi gerektiğini söylemişti. Aynı şeyin diğer isimler için de geçerli olduğu düşünülüyor.

Dua Lipa in the new #FIFA21 update! (via @miniyoung48) pic.twitter.com/wFtbXbGo2u