Dušan Alimpijević'ten final sözleri: 'O zaman kutlayacağız!'

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Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes'i 3-2 ile geçerek adını finale yazdırdı. Mücadelenin ardından ise siyah - beyazlılarda Dušan Alimpijević, açıklamalarda bulundu.

"EUROLEAGUE TAKIMI KARŞISINDA..."

"Oyuncularım kahramanlar. Bir EuroLeague takımı karşısında, 9 kişiyle oynadık. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, harika bir atmosfer yarattılar bugün."

"KÜÇÜK TAKIM DEĞİLİZ"

"Daha önce çeyrek finali kutlayacak kadar küçük takım değiliz demiştim. Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Euroleague şampiyonu karşısında finale gidiyoruz. Beşiktaş çok büyük bir takım. Yine aynı tutumu sergileyeceğiz ve bunu o zaman kutlayacağız."