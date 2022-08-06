Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Drogba'dan Fatih Terim paylaşımı! 'Galatasaray taraftarı heykelini dikmek için ne bekliyor?'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fatih Terim#Didier Drogba
Drogbadan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray taraftarı heykelini dikmek için ne bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 15:48

Galatasaray'da bir dönem futbol oynayan Didier Drogba, eski teknik direktörü Fatih Terim'in Bodrum'daki evine yaptığı ziyaret sonrası bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba, Terim'in Bodrum'daki evinde bir araya geldi. Buluşmadan ilk paylaşımı dün akşam saatlerinde Fatih Terim yapmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaştı Aynı uçakla geliyorlar | Yıllık ücreti ve imza parası...Son Dakika: Galatasaray, Mertens ile 1 yıllık anlaştı! 'Aynı uçakla geliyorlar' | Yıllık ücreti ve imza parası...Haberi görüntüle

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." sözleriyle Drogba'ya ziyareti için teşekkür etti.

Drogbadan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray taraftarı heykelini dikmek için ne bekliyor

DROGBA: HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORLAR?

Fatih Terim'in paylaşımının ardından Didier Drogba da bugün eski hocasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Drogba paylaşımında; "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor.?" ifadelerini kullandı.

Drogbadan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray taraftarı heykelini dikmek için ne bekliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Didier Drogba

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik