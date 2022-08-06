Drogba'dan Fatih Terim paylaşımı! 'Galatasaray taraftarı heykelini dikmek için ne bekliyor?'

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Galatasaray'da yarım sezon birlikte çalışan Fatih Terim ve Didier Drogba, Terim'in Bodrum'daki evinde bir araya geldi. Buluşmadan ilk paylaşımı dün akşam saatlerinde Fatih Terim yapmıştı.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, "Bugün, bir Futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." sözleriyle Drogba'ya ziyareti için teşekkür etti.

DROGBA: HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORLAR?

Fatih Terim'in paylaşımının ardından Didier Drogba da bugün eski hocasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Drogba paylaşımında; "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor.?" ifadelerini kullandı.