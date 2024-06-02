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Dries Mertens'ten taraftara müjde: Gelecek sezon da Galatasaray’dayım

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#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens
Dries Mertensten taraftara müjde: Gelecek sezon da Galatasaray’dayım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Haziran sonu Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Mertens’ten taraftarlara müjde.

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Galatasaray’a 2022-23 sezonu başında Napoli’den bedelsiz olarak gelen, iki sezonunda da şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, bir sezon daha sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini dile getirdi. Ülkesi Belçika’da bir gazeteye konuşan deneyimli futbolcu “Çok sevdiğim G.Saray’da bir sezon daha oynayıp futbolu bırakacağım” dedi.

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Mertens kariyer planları ile ilgili şunları söyledi: “G.Saray ile sözleşmemi 1 yıl uzatacağım. Daha sonra kariyerimi noktalayacağım. Bu yaz kramponlarımı asmayacak kadar hala oyundan keyif alıyorum. Burada harika bir hayatımız var. Eşimle birlikte Antalya, Bodrum ve İzmir’e seyahat etme imkanım oldu. Türkiye kalbimi fethetti.”

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#Transfer#Galatasaray#Dries Mertens

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