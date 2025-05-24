Dries Mertens'ten Galatasaray'a 'veda' sözleri: 'Harika bir 3 yıl!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Göztepe'yi Kaan Ayhan ve Morata'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı - kırmızılılarda Kaan Ayhan ve Mertens açıklamalarda bulundu.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

KAAN AYHAN: GOLDEN ÖNEMLİSİ TAKIM ARKADAŞLARIM

"Öncelikle tabii ki bugün takımın performansını unutmamak lazım. Bazı oyuncularımız aylardır 90 dakika oynamadı belki, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen kazanıp devam ettik. O yüzden çok mutluyuz. Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum.

Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası. Dries, çok önemli oyuncumuz. Ondan önemlisi çok büyük karakter. Hepimiz üzgünüz. Bu takıma katkısı unutulmayacak. Kaptanlık bandını ona seve seve teslim ettim, inşallah o da bugünü unutmaz."

Haberin Devamı

MERTENS: DUYGUSAL BİR ANDI

"Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe, iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor.

Evet çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor.

Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek olacak insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz."