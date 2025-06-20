Dries Mertens'ten Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

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Galatasaray'da yaşadığı 3 şampiyonluğun ardından veda eden Dries Mertens, sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu.

İşte Dries Mertens'in sözleri;

Galatasaray hakkında konuşacağım zaman gollerden, asistlerde ve şampiyonluklardan ziyade çok büyük bir camia olduğundan bahsedeceğim. Bir aile olarak beni etkiledi. Bunu kendimle beraber her yere götüreceğim... Gelecekte orayı tercih edecek oyunculara Galatasaray'ı tavsiye edeceğim. Bence ikinci sezon mucizeler yarattık. Çünkü Fenerbahçe bile 99 puan topladı ve ikinci oldular. Onlar için de bir rekordu ama şampiyonluğu elde edemediler. Motivasyonunu düşürdüğünü görebiliyorum. Her şeyi denedin ama 102 puanla biz şampiyon olduk!

ÇOK ÜZÜLDÜK

Çok üzülsek de Beşiktaş'ı alkışlamak gerekiyordu. Alkışlamaya gittiğimiz an aslında sonraki finaller ve zor maçlar için enerji aldığımız andı. Hocamız bunu birkaç maçta bize hatırlattı. O negatif enerjiyi pozitife çevirmemizi istedi. Biz hep pozitife çevirdik.

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TORREIRA, ICARDI VE OSIMHEN YORUMU

Lucas Torreira ile aynı uçakta geldik. Antrenmanda her zaman en iyisini yapar. Kulübe ilk o gelir. Çalışmalara birinci sırada başlar. Diğer tüm oyuncular da tabii ki ama biz bu sayede üç kez üst üste şampiyon olduk. Mauro Icardi'ye kazandığımız iki şampiyonluk için teşekkür ettim. Birincisinin, Mauro'nun tek başına kazandığını düşünüyorum. Üçüncüsü için de Victor Osimhen'i söylemek gerekiyor. Olmasaydı çok zorlanırdık.

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ

Barış benim gibi. Çalışma gerektiğinde çok ciddi oluyor. Bugünle yetinmeyen birisi. Bugün elinde olanla mutlu değil. Her zaman fazlasını istiyor. Şampiyon olduktan sonra geldi, geleceği hakkında konuştuk, Galatasaray'ın onun için anlamını konuştuk. Genç olmasına rağmen bana çok şey öğretti.

FENERBAHÇE'YE GOLÜ

Fenerbahçe'ye gol attığımda insanlar o golün 15 gol değerinde olduğunu söylediler. Aslında bu golün değerini o an anladım.