Dries Mertens'ten Ciro Immobile esprisi: 'Onu aradım ve Türkiye'de bir tane Ciro var dedim!'

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Galatasaray'a iki sezon önce gelen ve üst üste kazanılan iki şampiyonlukta da büyük rol oynayan Dries Mertens, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BURADA SADECE BİR TANE CIRO VAR"

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile için konuşan Belçikalı futbolcu, "Beşiktaş'a transferinden önce Ciro Immobile'yi aradım, telefonla konuştuk. Buraya gelmesinden dolayı mutluyum. Ona, 'Burada sadece bir tane Ciro var, sıraya girmen lazım' dedim. Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o." dedi.

"GALATASARAY BENİ ÖNEMLİ HİSSETTİRİYOR"

Futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili değerlendirmede bulunan Mertens, "Yeni sezonun benim son sezonum olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu daha sonra göreceğiz. Beni önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük, harika bir deneyim." ifadelerini kullandı.

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"İTALYA'DA KALSAYDIM..."

"Sarri Lazio'dayken oraya gitmeye yakın mıydın? sorusunu cevaplayan tecrübeli yıldız, "Hayır. İlgilenmedim çünkü Napoli'de geçirdiğim yılların ardından başka bir Serie A kulübünde oynamak istemedim. Yurt dışına transfer olmayı tercih ettim ve Galatasaray'ı seçtim. İtalya'da kalsaydım Salernitana'yı seçerdim. Böylece Napoli'de yaşamaya devam edebilirdim." şeklinde konuştu.