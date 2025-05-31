Dries Mertens'ten ayrılık sözleri: 'Gideceğimizi Ciro'ya nasıl açıklayacağımı bilmiyorum!'

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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, son maçına çıktığı Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

5 KUPA KAZANDI

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022 tarihinde transfer olan 38 yaşındaki futbolcu, burada birçok başarıya imza attı. Belçikalı futbolcu, Cimbom ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er kez olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

3 SEZONDA 44 ASİST

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da görev aldığı 136 mücadelede rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, geçirdiği 3 sezonda ayrıca 44 de asiste imza attı. Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de asist kralı oldu.

CIRO'YA BÜYÜK İLGİ

Sahadaki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Mertens, sempatik tavırlarıyla da taraftarın en beğendiği oyuncular arasında oldu. Ailesi özellikle oğlu Ciro da sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

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İşte Dries Mertens'in açıklamaları;

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

"Söyleyeceğim çok şey var ama her sözüm kısa olur. Herkese teşekkürler. Uzun bir süre burada geçirdim. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok iyi insanlardan oluşuyor."

"CIRO'YA AÇIKLAMAM GEREKİYOR"

"Ciro burada doğdu ve sadece burayı gördü, burayı biliyor. Şimdi ona gideceğimizi açıklamamız gerekiyor ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu ülkede bize sevgi gösterdiler.",

"HER GÜÇLÜ ERKEĞİN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR KADIN BULUNUYOR"

"Eşimin anons yapacağını bilmiyordum. Ben oyum, o ben. Her güçlü erkeğin arkasında güçlü bir kadın bulunuyor."