Dries Mertens'tan mağlubiyet yorumu: Yazık oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Çok üzgünüz takım olarak. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Avrupa Ligi'nde ilk yenilgimiz. Çok pozisyona girdik. Olmadı. Taraftarlarımız takıma güvensin. İlk 8 olmadı, belki böylesi hayırlıdır.

Hedefimiz hep aynı. İki senedir olduğu gibi bu sene de başarıya odaklanmış bulunmaktayız. İnşallah istediğimiz yere geleceğiz.

MERTENS: YAZIK OLDU

Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan toplayabilirdik ama olmadı. Yolumuza devam ediyoruz.